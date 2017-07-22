РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первые 10-нм настольные процессоры Intel с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года

24 июля 2020, 21:48


В сегодняшнем пресс-релизе Intel, посвященном в первую очередь объявлению финансовых результатов за второй квартал 2020 года, Intel также подтвердила, что выпуск первого в ее линейке настольного процессора «Alder Lake» на базе 10-нм технологий состоится через год, во второй половине 2021 года.

Важность этого анонса состоит прежде всего в том, что фактически Intel впервые публично подтвердила свою готовность создавать новые процессоры на базе нового архитектурного решения «Alder Lake». Тем самым сделан шаг в сторону начала строительства гибридных процессорных систем для настольных компьютеров, где будут применяться большие и малые процессорные ядра.

Ожидается, что архитектура Intel Alder Lake станет преемницей нынешнего 11-го поколения процессоров «Rocket Lake». Новые процессоры будут называться Core Core 12-го поколения. Процессоры с новой архитектурой будут устанавливаться на новом сокете LGA1700.

Первые 10-нм процессоры Intel для настольных систем с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года


Ожидается, что серия процессоров Alder Lake будет первой, где появится поддержка для модулей памяти DDR5. В то же время уже возникли некоторые сомнения. Они возникли на почве произошедших утечек, которые показали, что Intel использовала для тестирования прототипов в модули памяти DDR4.




Настольные процессоры нового поколения будут поддерживать интерфейс PCIe 4.0, что позволит использовать вместе с ними графические процессоры следующего поколения.

Первые 10-нм процессоры Intel для настольных систем с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года


Помимо процессоров Alder Lake, Intel планирует осуществить переход на 10-нм технологии и по другим направлениям. Это делается под влиянием возрастающего спроса со стороны рынка.

В планах Intel значатся процессоры Intel Core «Tiger Lake» и первый серверный процессор «Ice Lake», запуск которого по-прежнему ожидается в конце этого года. Все эти модели будут входить в новую 10 нм линейку.



Во второй половине 2021 года Intel планирует выпустить сразу две линейки процессоров на базе 10-нм техпроцесса: уже названный Intel 10-нм настольный процессор Alder Lake и новый 10-нм серверный процессор «Sapphire Rapids».

Сроки выпуска 7-нм процессоров откладываются примерно на шесть месяцев относительно ранее ожидавшихся дат.

Первые 10-нм процессоры Intel для настольных систем с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»
  • NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM
  • Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank
  • Европейская компания AT&S будет увеличивать производство чипов на своих заводах в Австрии
  • Крупнейшая веб-компания Южной Кореи Naver выводит свои дата-центры из Гонконга

    • предыдущая новость
    Слухи: OnePlus готовится выпустить флагман с 64-мегапиксельной камерой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 июля, 2020

    Первые 10-нм настольные процессоры Intel с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года

    Слухи: OnePlus готовится выпустить флагман с 64-мегапиксельной камерой

    Телеком-операторы США вынуждают абонентов покупать новые смартфоны, угрожая лишить их связи

    Слухи: Nubia Red Magic 5S получит разогнанный графический процессор

    Слухи: флагманский чипсет Dimensity 2000 выйдет во втором квартале 2021 года

    Анонс Vivo Y51s: 5G-смартфон среднего уровня с премиальным дизайном

    Huawei заняла почти половину рынка смартфонов в Китае

    Corning создала защитное стекло Gorilla Glass Victus, которое выдерживает падение с высоты до 2 м

    Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»

    OnePlus по глупости раскрыла почтовые адреса сотен клиентов

    Фитнес-трекер и гарнитура два в одном Huawei TalkBand 6 получит чипсет Kirin A1

    31 июля будут выпущены умные часы Oppo Watch на форк-платформе Wear OS

    23 июля, 2020

    Microsoft назвала 15 игр, которые впервые войдут в рекомендованный список для Xbox Series X

    Трейлер Halo демонстрирует великолепие популярной франшизы

    Трейлер STALKER 2 появился в сети

    Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным части знаменитостей в результате взлома

    В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

    DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей

    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    ССЫЛКИ