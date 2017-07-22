Первые 10-нм настольные процессоры Intel с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года
24 июля 2020, 21:48
В сегодняшнем пресс-релизе Intel, посвященном в первую очередь объявлению финансовых результатов за второй квартал 2020 года, Intel также подтвердила, что выпуск первого в ее линейке настольного процессора «Alder Lake» на базе 10-нм технологий состоится через год, во второй половине 2021 года.
Важность этого анонса состоит прежде всего в том, что фактически Intel впервые публично подтвердила свою готовность создавать новые процессоры на базе нового архитектурного решения «Alder Lake». Тем самым сделан шаг в сторону начала строительства гибридных процессорных систем для настольных компьютеров, где будут применяться большие и малые процессорные ядра.
Ожидается, что архитектура Intel Alder Lake станет преемницей нынешнего 11-го поколения процессоров «Rocket Lake». Новые процессоры будут называться Core Core 12-го поколения. Процессоры с новой архитектурой будут устанавливаться на новом сокете LGA1700.
Ожидается, что серия процессоров Alder Lake будет первой, где появится поддержка для модулей памяти DDR5. В то же время уже возникли некоторые сомнения. Они возникли на почве произошедших утечек, которые показали, что Intel использовала для тестирования прототипов в модули памяти DDR4.
Настольные процессоры нового поколения будут поддерживать интерфейс PCIe 4.0, что позволит использовать вместе с ними графические процессоры следующего поколения.
Помимо процессоров Alder Lake, Intel планирует осуществить переход на 10-нм технологии и по другим направлениям. Это делается под влиянием возрастающего спроса со стороны рынка.
В планах Intel значатся процессоры Intel Core «Tiger Lake» и первый серверный процессор «Ice Lake», запуск которого по-прежнему ожидается в конце этого года. Все эти модели будут входить в новую 10 нм линейку.
Во второй половине 2021 года Intel планирует выпустить сразу две линейки процессоров на базе 10-нм техпроцесса: уже названный Intel 10-нм настольный процессор Alder Lake и новый 10-нм серверный процессор «Sapphire Rapids».
Сроки выпуска 7-нм процессоров откладываются примерно на шесть месяцев относительно ранее ожидавшихся дат.
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