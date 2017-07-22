Онлайн-магазин Humble объявил о льготной продаже игр-стратегий в пакете Paradox Interactive 2020 Bundle
25 июля 2020, 16:34
Игровой онлайн-магазин Humble объявил о льготной продажеигр стратегий. Они доступны в пакете Paradox Interactive 2020 Bundle за немыслимо малые деньги.
В предлагаемом пакете Humble Paradox Interactive 2019 можно купить сразу до девяти игр-стратегий для настольных компьютеров по очень выгодным ценам. Если при оформлении подписке геймер получает 20% скидку при покупке, то при нынешней льготной покупке в пакете, скидка получается существенно больше, как сообщает издатель.
Отмечается, что каждая игра в льготном списке имеет рейтинг «Очень позитивный» на популярной игровой платформе Steam. Многие из представленных наименований в комплекте доступны для запуска на настольных компьютерах под Windows, Mac и Linux. По оценкам издателя, предлагаемый пакет имеет для геймеров «стратегическую невероятную ценность».
Покупатели получают также один месяц бесплатной подписки на игровой сервис Humble Choice. Это - сервис подписки на игры в каталоге Humble, который каждый месяц предлагает подписчикам бесплатный доступ к нескольким, заранее отобранным топовым игровым программам. Это предложение доступно только тем геймерам, кто ранее еще не пробовал услугу Humble's Choice.
Собранные деньги за покупки наборов Humble в рамках проводимой льготной акции «Best of Paradox Interactive» будут направляться на разные цели. Покупатель может выбрать самостоятельно, куда пойдут заплаченные им деньги: на развитие онлайн-магазина Humble, в адрес благотворительных организаций или направлены в качестве финансовой помощи разработчикам игр.
- Warlock: Master of the Arcane
- Age of Wonder III
- Europa Universalis IV
Игры по цене 573 руб. за наименование (£6.25):
- Stellaris
- Victoria Collection
- Necropolis: Brutal Edition
Игры по цене 865 руб. за наименование (£9.44):
- BATTLETECH Digital Deluxe Edition
- Tyranny
Игры по цене 1225 руб. за наименование (£13.37):
- Imperator: Rome
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