Юй Чэндун объяснил, почему Huawei не устанавливает на смартфоны камеру 108 Мп
25 июля 2020, 19:43
Юй Чэндун (Yu Chengdong), генеральный директор Huawei, опубликовал в социальной сети Weibo пост, в котором заявил, что проведенный недавно «анализ продуктовых решений по использованию камер в мобильных телефонах показал, что реальный эффект от применения 100 Мп камер не дает ощутимых улучшений в виде роста качества получаемых снимков по сравнению с камерами, имеющими более слабое разрешение. Даже если изображение формируется интегрально с помощью 100 Мп камеры, которая использует собранные данные с нескольких маленьких субпикселей для синтеза пикселей большего размера, все равно оставляются проблемы, а качество получаемых снимков оставляет желать лучшего».
Интерес к теме применения камер в смартфонах значительно вырос в последнее время. За прошедший год разрешение камер выросло с 48 до 100 Мп. При этом, как отмечают многие эксперты, наращивание количества пикселей в камеры совсем не обязательно ведет к повышенной производительности.
В настоящее время Samsung, Xiaomi и другие производители телефонов уже выпускают смартфоны с камерой 100 Мп. Однако принятый в отрасли стандарт качества де факто в виде рейтинга DxOmark до сих пор показывает, что оценки получаются разные, и нет прямой зависимости от количества пикселей.
Юй Чэндун подчеркнул свое мнение, что качество получаемых снимков не связаны напрямую с количеством пикселей. «По сути это - очень сложная оценка, которая охватывает разные параметры: количество и размер пикселей, выбор процессора для обработки первичных изображений, программный алгоритм, технические возможности графического чипа».
Юй Чэндун уже не в первый раз высказывается о сложном характере оценки потребительского качества и технического уровня устройств. Его предыдущее громкое заявление, которое вызвало серьезные дебаты, было связано с высказываниями о возможностях 2K-дисплеев для смартфонов.
Еще в 2014/2015 годах Юй Чэндун заявил, что не видит серьезной разницы в качестве изображения между между 2K и FHD для дисплеев смартфонов, где дисплей имеет размер менее 6 дюймов. Он отмечал, что переход на 2K ведет к существенному росту энергопотребления, что пагубно сказывается на времени автономной работы телефона, при этом преимущества в качестве получаемой картинки не наблюдаются.
В итоге Юй Чэндун приходит к выводу, что лучше создавать продукты, которые являются удобными для пользователя и предлагают удобный пользовательский опыт. Эта позиция, вероятно, является причиной, по которой Huawei еще не выпустила смартфон с сенсором 108 Мп.
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