Эксперты ожидают от будущего планшета Samsung Galaxy Tab S7 значительно больше
26 июля 2020, 13:45
Прошло примерно две недели с запуска новой коллекции устройств Samsung, которые должны стать флагманами продаж во второй половине этого года. Как показали первые комментарии экспертов, признак «High-end» для многих признан относительным. По мнению комментаторов, не все из показных устройств достойны этого важного ярлыка.
Уже появились первые рецензии на модель Ultra Galaxy Note 20. Многие считают, что Samsung планирует придерживаться выбранной им стратегии и реализует ее со своим следующим планшетом премиум-класса. Ожидается, что компания скоро объявит выпуск Galaxy Tab S7+ и, возможно, Galaxy Tab S7 Lite, а также главный флагман - Galaxy Tab S7.
Galaxy Tab S7 по-прежнему называют лучшим планшетом премиум-класса на фоне других ожидаемых Android-моделей на рынке. Главный вопрос, который волнует потенциальных покупателей сейчас: Почему Samsung пошла на выбор технологии LCD для своего будущего флагмана, отказавшись от обычного Super AMOLED? Доводом в пользу такого сомнения приводится то, что Samsung является производителем панелей на этой технологии.
Второй серьезный поставленный вопрос со стороны рынка: Почему не появился подъэкранный сканер отпечатков пальцев на дисплее?
Выбор, сделанный Samsung при выпуске модели Galaxy Tab S7, вызывает у некоторых чуство разочарования, пишут некоторые пользователи в соц.сетях. Многие рассчитывают получить ответ в «правильном» выборе типа дисплея на будущем 12,4-дюймовом премиум-планшете Galaxy Tab S7+.
На днях индийский информационный ресурс PriceBaba раскрыл ожидаемые характеристики 11-дюймового планшета Samsung Galaxy Tab S7. Согласно слухам, разрешение его экрана составит 2560х1600 пикселей, а частота обновления - 120 Гц. Тыльная камера будет иметь разрешение 13 Мп, фронтальная - 8 Мп.
Кремниевым «сердцем» станет процессор Qualcomm Snapdragon 865, а не более производительный чип Snapdragon 865 Plus, как предполагалось ранее. В оснащение войдёт флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Объем батареи будет гигантским - 8000 мАч. Будет также премиальная функция - новый стилус S Pen.
Среди «аксессуаров» упоминается качественная аудиосистема AKG с четырьмя динамиками. Датчик отпечатка пальца будет интегрирован в кнопку питания.
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