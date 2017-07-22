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EVGA выпустила топовую геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra

26 июля 2020, 16:35


Американская компания EVGA объявила о выпуске видеокарты GeForce GTX 1650 KO Ultra. Эта модель названа производителем лучшей на сегодняшний день геймерской графической картой, которая обеспечивает самую высокую производительность в играх, не достижимую для конкурентов. EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra работает на обновленном графическом процессоре Turing TU117, который изначально создавался для установки на видеокартах серии GeForce GTX 1650.

Корпорация EVGA известна в мире своим производством компьютерного оборудования, где главными направлениями является выпуск видеокарт на базе графических процессоров Nvidia, а также материнских плат на чипсете Intel.

EVGA выпустила топовую на сегодняшний день геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra


Главным источником лидерства вендор называет установку памяти GDDR6. Это позволяет перейти на новый уровень в поддержке графических операций. На карте установлено 4096 Мбайт 128-битной памяти GDDR6, работающей на частоте 12000 МГц, что обеспечивает пропускную способность на уровне 192 Гбайт/с.

Второй причиной прироста в скорости графической обработки названы ряд улучшений в работе декодера Turing NVENC. Он представляющим собой обновленную версию Volta NVENC - декодера, который также работает на графическом процессоре TU117.

EVGA выпустила топовую на сегодняшний день геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra


На борту EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra установлены 896 ядер CUDA. Процессор поддерживает тактовую частоту 1740 МГц, скорость заполнения текстур достигает 94,1 ГТ/с.




Размеры платы - 4,38х7,96 дюйма (111х202 мм), мощность теплового пакета TDP (полная потребляемая мощность) оценивается в 75 Вт. Плата имеет 6-контактный разъем. Охлаждение осуществляется двумя вентиляторами, в комплект заводской поставки входит также предустановленная задняя экранирующая панель.

EVGA выпустила топовую на сегодняшний день геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra

EVGA выпустила топовую на сегодняшний день геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra


Программный драйвер KO Ultra полностью поддерживает обновленное ПО EVGA Precision X1, которое теперь поставляется с новой программной начинкой и новыми функциями. Его применение позволяет повысить производительность EVGA Precision X1, а также упростить эксплуатацию, управлять вентиляторами и даже контролировать жизненно важные показатели работы видеокарты.

Цена в магазине EVGA - $144,99.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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