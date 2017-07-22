Samsung выпустил в сотрудничестве с SoFi и Mastercard банковскую карту Samsung Money в США
26 июля 2020, 19:01
В соответствии с анонсированными в конце мая планами, компания Samsung объявила на этой неделе о готовности к эмиссии в США своего нового банковского продукта - физических банковских карт Samsung Money. Проект осуществляется в сотрудничестве с Mastercard и финтех-стартапом SoFi. Samsung называет свое новое детище «управлением денежными средствами», но технически это - дебетовая карта Mastercard.
По мнению экспертов, большое влияние на решение Samsung реализовать этот проект оказал выпуск аналогичных физических банковских карт компанией Apple. Происходящее отражает, что несмотря на активное проникновение в США систем бесконтактной оплаты - Apple Pay и Samsung Pay, интерес потребителей к использованию пластика остается высоким.
То, что начиналось как отход не только от денег, но даже от пластика, теперь снова вернулось. Apple начала с бесконтактной Apple Pay, но в итоге перешла к выпуску физической карты Apple Card. Поэтому неудивительно, что и Samsung последовало этому примеру.
Чтобы контрастировать со своим конкурентом, Samsung предложила черный пластик для дизайна своей физической карты Samsung Money. Это представляет собой идеальный визуальный контраст с картой Apple Card белого цвета. Есть ли в этом троллинг происходящих сейчас в США событий, связанных с напряженностью между белым и цветным населением, не сообщается.
Новый сервис банковской пластиковой карты Samsung Money будет привязан к мобильному платежному сервису Samsung Pay. Основные достоинства нового продукта от Samsung, помимо развитой технологической составляющей, заключаются в отсутствии каких-либо комиссий за обслуживание счёта и повышенных процентных ставках по вкладам.
На самом деле после заказа пользователь получает две карты - виртуальную и физическую, связанные друг с другом. Физическая карта будет доставляться по почте, ее можно мгновенно активировать, коснувшись телефона Samsung Galaxy при включенной поддержке Samsung Pay.
Карту можно использовать как любую дебетовую карту Mastercard, но без комиссий за счет, овердрафта, комиссий за перевод или даже за снятие с банкомата. У пользователя есть доступ ко всем функциям управления денежными средствами, которые необходимы в приложении Samsung Pay, включая возможность переводить средства на карту со счетов, которые ранее были зарегистрированы в Samsung Pay.
Помимо реальных денег, пользователи Samsung Money также получают некоторые дополнительные преимущества при покупке продуктов Samsung. Наиболее примечательными являются скидки, которые можно получить от покупок на сайте Samsung.com.
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