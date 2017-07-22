РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung выпустил в сотрудничестве с SoFi и Mastercard банковскую карту Samsung Money в США

26 июля 2020, 19:01


В соответствии с анонсированными в конце мая планами, компания Samsung объявила на этой неделе о готовности к эмиссии в США своего нового банковского продукта - физических банковских карт Samsung Money. Проект осуществляется в сотрудничестве с Mastercard и финтех-стартапом SoFi. Samsung называет свое новое детище «управлением денежными средствами», но технически это - дебетовая карта Mastercard.

По мнению экспертов, большое влияние на решение Samsung реализовать этот проект оказал выпуск аналогичных физических банковских карт компанией Apple. Происходящее отражает, что несмотря на активное проникновение в США систем бесконтактной оплаты - Apple Pay и Samsung Pay, интерес потребителей к использованию пластика остается высоким.

Samsung выпустил в США банковскую карту Samsung Money в сотрудничестве с SoFi и Mastercard


То, что начиналось как отход не только от денег, но даже от пластика, теперь снова вернулось. Apple начала с бесконтактной Apple Pay, но в итоге перешла к выпуску физической карты Apple Card. Поэтому неудивительно, что и Samsung последовало этому примеру.

Samsung выпустил в США банковскую карту Samsung Money в сотрудничестве с SoFi и Mastercard


Чтобы контрастировать со своим конкурентом, Samsung предложила черный пластик для дизайна своей физической карты Samsung Money. Это представляет собой идеальный визуальный контраст с картой Apple Card белого цвета. Есть ли в этом троллинг происходящих сейчас в США событий, связанных с напряженностью между белым и цветным населением, не сообщается.




Новый сервис банковской пластиковой карты Samsung Money будет привязан к мобильному платежному сервису Samsung Pay. Основные достоинства нового продукта от Samsung, помимо развитой технологической составляющей, заключаются в отсутствии каких-либо комиссий за обслуживание счёта и повышенных процентных ставках по вкладам.

На самом деле после заказа пользователь получает две карты - виртуальную и физическую, связанные друг с другом. Физическая карта будет доставляться по почте, ее можно мгновенно активировать, коснувшись телефона Samsung Galaxy при включенной поддержке Samsung Pay.

Карту можно использовать как любую дебетовую карту Mastercard, но без комиссий за счет, овердрафта, комиссий за перевод или даже за снятие с банкомата. У пользователя есть доступ ко всем функциям управления денежными средствами, которые необходимы в приложении Samsung Pay, включая возможность переводить средства на карту со счетов, которые ранее были зарегистрированы в Samsung Pay.



Помимо реальных денег, пользователи Samsung Money также получают некоторые дополнительные преимущества при покупке продуктов Samsung. Наиболее примечательными являются скидки, которые можно получить от покупок на сайте Samsung.com.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Эксперты ожидают от будущего планшета Samsung Galaxy Tab S7 значительно больше
  • Мнение экспертов: чем интересен и коварен будущий флагман Samsung Galaxy Note 20
  • Samsung представила складной флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G
  • Samsung представила смартфон стоимостью $74
  • Samsung будет выпускать носимые устройства с беспроводной зарядкой

    • следующая новость
    Twitter собирается предоставлять платные услуги, которые будут доступны по подписке

    предыдущая новость
    EVGA выпустила топовую геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта
    Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 июля, 2020

    Twitter собирается предоставлять платные услуги, которые будут доступны по подписке

    Samsung выпустил в сотрудничестве с SoFi и Mastercard банковскую карту Samsung Money в США

    EVGA выпустила топовую геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra

    Эксперты ожидают от будущего планшета Samsung Galaxy Tab S7 значительно больше

    25 июля, 2020

    Юй Чэндун объяснил, почему Huawei не устанавливает на смартфоны камеру 108 Мп

    Онлайн-магазин Humble объявил о льготной продаже игр-стратегий в пакете Paradox Interactive 2020 Bundle

    24 июля, 2020

    Первые 10-нм настольные процессоры Intel с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года

    Слухи: OnePlus готовится выпустить флагман с 64-мегапиксельной камерой

    Телеком-операторы США вынуждают абонентов покупать новые смартфоны, угрожая лишить их связи

    Слухи: Nubia Red Magic 5S получит разогнанный графический процессор

    Слухи: флагманский чипсет Dimensity 2000 выйдет во втором квартале 2021 года

    Анонс Vivo Y51s: 5G-смартфон среднего уровня с премиальным дизайном

    Huawei заняла почти половину рынка смартфонов в Китае

    Corning создала защитное стекло Gorilla Glass Victus, которое выдерживает падение с высоты до 2 м

    Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»

    OnePlus по глупости раскрыла почтовые адреса сотен клиентов

    Фитнес-трекер и гарнитура два в одном Huawei TalkBand 6 получит чипсет Kirin A1

    31 июля будут выпущены умные часы Oppo Watch на форк-платформе Wear OS

    23 июля, 2020

    Microsoft назвала 15 игр, которые впервые войдут в рекомендованный список для Xbox Series X

    Трейлер Halo демонстрирует великолепие популярной франшизы

    ССЫЛКИ