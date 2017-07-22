РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Twitter собирается предоставлять платные услуги, которые будут доступны по подписке

26 июля 2020, 20:05


Как стало недавно известно, Twitter в последнее время занимался поиском разработчиков под проект развития «новой платформы подписки». Об этом стало известно после изучения вакансий, где Twitter дал пояснения по характеру планируемой работы для кандидатом. Позднее удалил любые упоминания о подписках в описании вакансий.

Тем не менее, Twitter подтвердил, что рассматривает сейчас новые способы для повышения своих доходов, прежде всего за счет предоставления платных услуг. Это было заявлено в диалоге с инвесторами, где Twitter отметил, что в настоящее время основным источником дохода компании является сейчас только реклама.

Twitter собирается предоставлять платные услуги, которые будут доступны по подписке


Более подробной информации о том, как будет работать внедряться новый план подписки и когда новые услуги станут доступны, пока нет. В Twitter подчеркивают, что проект находится на начальном этапе обсуждения.




Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил в этот четверг, что некоторые пользователи, вероятно, увидят в своих аккаунтах разные тесты в конце этого года. Через них им покажут различные варианты предоставления новых услуг. «Мы хотим убедиться, что новая модель доходов будет эффективно дополнять наш основной рекламный подход», - отметил он.



По оценкам экспертов, наиболее вероятный сценарий для новой модели подписки на Twitter - это возможность платить за удаление рекламы из социальной сети. Такую возможность предоставляют различные социальные платформы, например YouTube.

Отмечается, что за последний квартал в Twitter наблюдался значительный прирост количества зарегистрированных пользователей. Средняя дневная аудитория сервиса составляет сейчас 186 млн человек. В то же время у компании накопились сейчас серьезные операционные убытки. Их размер составляет 124 млн долларов. Убытки возникли из-за снижения инвестиций в рекламу, вызванных пандемией COVID-19.

Одновременно в Twitter сейчас ведется большой проект по развитию нового API. Он должен открыть новые возможности для сторонних приложений.





Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным части знаменитостей в результате взлома
  • Крупнейшая веб-компания Южной Кореи Naver выводит свои дата-центры из Гонконга
  • Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер для борьбы с COVID-19 в США
  • В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share
  • Google объявил о запуске социальной платформы Shoploop для онлайн-шопинга

    • предыдущая новость
    Samsung выпустил в сотрудничестве с SoFi и Mastercard банковскую карту Samsung Money в США

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта
    Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 июля, 2020

    Twitter собирается предоставлять платные услуги, которые будут доступны по подписке

    Samsung выпустил в сотрудничестве с SoFi и Mastercard банковскую карту Samsung Money в США

    EVGA выпустила топовую геймерскую графическую карту Intros GeForce GTX 1650 KO Ultra

    Эксперты ожидают от будущего планшета Samsung Galaxy Tab S7 значительно больше

    25 июля, 2020

    Юй Чэндун объяснил, почему Huawei не устанавливает на смартфоны камеру 108 Мп

    Онлайн-магазин Humble объявил о льготной продаже игр-стратегий в пакете Paradox Interactive 2020 Bundle

    24 июля, 2020

    Первые 10-нм настольные процессоры Intel с архитектурой Alder Lake появятся во второй половине 2021 года

    Слухи: OnePlus готовится выпустить флагман с 64-мегапиксельной камерой

    Телеком-операторы США вынуждают абонентов покупать новые смартфоны, угрожая лишить их связи

    Слухи: Nubia Red Magic 5S получит разогнанный графический процессор

    Слухи: флагманский чипсет Dimensity 2000 выйдет во втором квартале 2021 года

    Анонс Vivo Y51s: 5G-смартфон среднего уровня с премиальным дизайном

    Huawei заняла почти половину рынка смартфонов в Китае

    Corning создала защитное стекло Gorilla Glass Victus, которое выдерживает падение с высоты до 2 м

    Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»

    OnePlus по глупости раскрыла почтовые адреса сотен клиентов

    Фитнес-трекер и гарнитура два в одном Huawei TalkBand 6 получит чипсет Kirin A1

    31 июля будут выпущены умные часы Oppo Watch на форк-платформе Wear OS

    23 июля, 2020

    Microsoft назвала 15 игр, которые впервые войдут в рекомендованный список для Xbox Series X

    Трейлер Halo демонстрирует великолепие популярной франшизы

    ССЫЛКИ