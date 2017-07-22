Twitter собирается предоставлять платные услуги, которые будут доступны по подписке
26 июля 2020, 20:05
Как стало недавно известно, Twitter в последнее время занимался поиском разработчиков под проект развития «новой платформы подписки». Об этом стало известно после изучения вакансий, где Twitter дал пояснения по характеру планируемой работы для кандидатом. Позднее удалил любые упоминания о подписках в описании вакансий.
Тем не менее, Twitter подтвердил, что рассматривает сейчас новые способы для повышения своих доходов, прежде всего за счет предоставления платных услуг. Это было заявлено в диалоге с инвесторами, где Twitter отметил, что в настоящее время основным источником дохода компании является сейчас только реклама.
Более подробной информации о том, как будет работать внедряться новый план подписки и когда новые услуги станут доступны, пока нет. В Twitter подчеркивают, что проект находится на начальном этапе обсуждения.
Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил в этот четверг, что некоторые пользователи, вероятно, увидят в своих аккаунтах разные тесты в конце этого года. Через них им покажут различные варианты предоставления новых услуг. «Мы хотим убедиться, что новая модель доходов будет эффективно дополнять наш основной рекламный подход», - отметил он.
We also launched the beta of our Video Carousel Card, a key component of the ad formats portfolio needed for us to drive better performance. Early test results have been positive. $TWTR
По оценкам экспертов, наиболее вероятный сценарий для новой модели подписки на Twitter - это возможность платить за удаление рекламы из социальной сети. Такую возможность предоставляют различные социальные платформы, например YouTube.
Отмечается, что за последний квартал в Twitter наблюдался значительный прирост количества зарегистрированных пользователей. Средняя дневная аудитория сервиса составляет сейчас 186 млн человек. В то же время у компании накопились сейчас серьезные операционные убытки. Их размер составляет 124 млн долларов. Убытки возникли из-за снижения инвестиций в рекламу, вызванных пандемией COVID-19.
Одновременно в Twitter сейчас ведется большой проект по развитию нового API. Он должен открыть новые возможности для сторонних приложений.