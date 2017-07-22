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Корпус Cougar MG120-G RGB Micro-ATX впечатляет своей комплектацией и дизайном

27 июля 2020, 07:15


Немецкая компания Cougar объявила о выпуске новой модели корпуса MG120-G RGB в форм-факторе башни Micro-ATX. Отмечаются ее довольно широкое основание и вместительные размеры. Для дизайна башни характерно использование темных тонированных панелей из закаленного стекла толщиной 4 мм. Они размещены вдоль передней и левой боковых стенок, создавая индивидуальный, яркий внешний вид.

Тепловой баланс башни MG120-G RGB обеспечивают прежде всего предустановленный набор вентиляторов - три премиальных модели Cougar VK120 ARGB. Два из них расположены вдоль передних «воздухозаборников», один - на задней панели в месте выброса «отработанного воздуха».

Новый корпус Cougar MG120-G RGB Micro-ATX впечатляет своей комплектацией и дизайном


Корпус предусматривает богатые возможности для переоборудования теплового баланса внутри башни с учетом требований пользователя. Для выстраивания индивидуальной схемы вентиляции предусмотрены: вдоль передней панели - два посадочных места для установки двух 140-мм или трех 120-мм вентиляторов; для всасывания воздуха через расположенные сверху отверстия - два вентилятора размером 140/120 мм; сзади корпуса для вытяжки - вентилятор 120 мм. Имеются следующие ограничения на максимальные габариты вентиляторов - 280х140 мм для передней панели и 240х120 мм для верхней панели.

Новый корпус Cougar MG120-G RGB Micro-ATX впечатляет своей комплектацией и дизайном


Второй важный атрибут нового корпуса - это развитые возможности для выстраивания хранилища данных. В Cougar MG120-G предусмотрены несколько вариантов комплектации. На выбор имеются три 2,5-дюйм места крепежа, расположенные вдоль горизонтальной перегородки, разделяющей корпус изнутри на два отсека - два 3,5-дюйм / 2,5-дюйм лотка для размещения дисков в нижнем отсеке, а также 2,5-дюйм крепеж для размещения жесткого диска за местом крепления системной платы.Таким образом внутри модели можно разместить до шести 2,5-дюймовых или четырех 2,5- + двух 3,5-дюймовых дисков.

На материнской плате можно установить видеокарту длиной до 33 см и процессорные кулеры высотой до 17,5 см.




В комплектацию нового корпуса Cougar входит 6-канальный контроллер управления цветовой подсветкой ARGB. С его помощью можно управлять освещением трех включенных вентиляторов).

Новый корпус Cougar MG120-G RGB Micro-ATX впечатляет своей комплектацией и дизайном


Новый корпус Cougar MG120-G RGB Micro-ATX впечатляет своей комплектацией и дизайном


На передней панели имеется два порта USB типа A (один USB 2.0 и один USB 3.x), гнезда HDA и кнопка переключения для режимов работы контроллера ARGB, позволяя быстро переключаться между предустановленными вариантами настройки.

Размер корпуса составляет 210х415х400 мм (ШхВхГ). Цена не объявлена.



Компания Cougar - это активно развивающийся бренд игровой периферии, комплектующих и эргономической компьютерной мебели. Компания была создана в Германии в 2007 году группой компьютерных инженеров-энтузиастов. Философия бренда основывается на развитии технологий и современных дизайнерских решений. Создавая новые продукты, компания ориентируется прежде всего на требования профессионалов киберспорта как самых взыскательных потребителей. Компания старается сделать свою продукцию максимально комфортной, надежной, но отражающей индивидуальность владельца.



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