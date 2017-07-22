В ASUS ROG Phone 3 обнаружен скрытый режим ускоренного обновления экрана с частотой 160 Гц
27 июля 2020, 07:30
Новый топовый геймерский смартфон ROG Phone 3 был выпущен всего несколько дней назад. Это один из самых мощных Android-смартфонов из когда-либо выпущенных, как сообщалось при его анонсе. Многие, кому удалось попробовать новый аппарат в действии, отмечают его безумно высокую скорость работы. Она достигается благодаря производительному процессору Snapdragon 865 Plus и высокой частоте обновления 144 Гц.
Но оказалось, что под капотом этого флагмана скрыты еще более впечатляющие возможности. Первые пользователи обнаружили, что ROG Phone 3 имеет скрытый режим частоты обновления экрана. Частота просто космическая - 160 Гц.
Первым о своем открытии объявил главный редактор XDA-Developers Мишаль Рахман. Он отыскал способ, как можно активировать скрытую возможность. В своем посте он показал страницу, где есть ссылка на режим выбора максимальной частоты обновления в настройках.
Позднее он нашел команду, запускаемую в отладочном (debug) режиме, которая позволяет установить частоту обновления 160 Гц. В результате скрытый режим появляется в меню настроек.
Чтобы выяснить, действительно ли этот режим работает, потребуется загрузить приложение Fluid Simulation и перейти к настройке частоты обновления приложения, указав значение 160 Гц.
Почему ASUS скрыла такую яркую функцию?
Многие уже задались этим вопросом. Некоторые высказали мнение, что, вероятно, ASUS не успела провести тестирование смартфона в таком высоком режиме обновления экрана, поэтому новая возможность была скрыта. Возможен и другой вариант, что функция уже протестирована, но она оставлена для фазы «следующей модернизации».
Многие надеются, что в будущем обновлении новая скрытая функция будет разблокирована для всех пользователей без необходимости проходить через процесс ADB.
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