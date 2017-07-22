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В ASUS ROG Phone 3 обнаружен скрытый режим ускоренного обновления экрана с частотой 160 Гц

27 июля 2020, 07:30


Новый топовый геймерский смартфон ROG Phone 3 был выпущен всего несколько дней назад. Это один из самых мощных Android-смартфонов из когда-либо выпущенных, как сообщалось при его анонсе. Многие, кому удалось попробовать новый аппарат в действии, отмечают его безумно высокую скорость работы. Она достигается благодаря производительному процессору Snapdragon 865 Plus и высокой частоте обновления 144 Гц.

Но оказалось, что под капотом этого флагмана скрыты еще более впечатляющие возможности. Первые пользователи обнаружили, что ROG Phone 3 имеет скрытый режим частоты обновления экрана. Частота просто космическая - 160 Гц.

В ASUS ROG Phone 3 обнаружен скрытый режим ускоренного обновления экрана с частотой 160 Гц


Первым о своем открытии объявил главный редактор XDA-Developers Мишаль Рахман. Он отыскал способ, как можно активировать скрытую возможность. В своем посте он показал страницу, где есть ссылка на режим выбора максимальной частоты обновления в настройках.




Позднее он нашел команду, запускаемую в отладочном (debug) режиме, которая позволяет установить частоту обновления 160 Гц. В результате скрытый режим появляется в меню настроек.

Чтобы выяснить, действительно ли этот режим работает, потребуется загрузить приложение Fluid Simulation и перейти к настройке частоты обновления приложения, указав значение 160 Гц.

В ASUS ROG Phone 3 обнаружен скрытый режим ускоренного обновления экрана с частотой 160 Гц


Почему ASUS скрыла такую яркую функцию?

Многие уже задались этим вопросом. Некоторые высказали мнение, что, вероятно, ASUS не успела провести тестирование смартфона в таком высоком режиме обновления экрана, поэтому новая возможность была скрыта. Возможен и другой вариант, что функция уже протестирована, но она оставлена для фазы «следующей модернизации».



Многие надеются, что в будущем обновлении новая скрытая функция будет разблокирована для всех пользователей без необходимости проходить через процесс ADB.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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