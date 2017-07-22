Nubia собирается анонсировать игровой роутер Wi-Fi 6 - все гадают, в чем его отличия
27 июля 2020, 09:24
Китайский производитель смартфонов Nubia объявил о готовности анонсировать 28 июля большую коллекцию из новых, самых разнообразных игровых устройств, начиная от игрового смартфона Red Magic 5S и умных часов. Среди объявленных новинок, внимание многих привлек анонс выпуска игрового маршрутизатора Wi-Fi 6 Red Magic.
В чем его новизна и причастность к игровой сфере? Этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых в соц.сетях.
Новый маршрутизатор имеет форму куба, на его верхней панели размещен логотип Red Magic. Логотип светится красным цветом. На одной из сторон отчетливо видна надпись «Wi-Fi 6». Во всех четырех углах сверху расположены вентиляционные отверстия. Сам маршрутизатор поставляется с серебристой отделкой.
О новом устройстве рассказал на Weibo Ни Фэй, генеральный директор компании. С его слов, геймерский маршрутизатор Wi-Fi 6 позволит специальным образом ускорить загрузку данных для игр при подключении к телефонам Red Magic.
Но, видимо, самым важным является то, что маршрутизатор использует высокопроизводительный процессор и технологию OFDMA - «многопользовательскую» вариацию прежней технологии параллельной передачи данных с частотным разделением OFDM. При OFDMA канал связи делится на поднесущие с помощью быстрого преобразования Фурье. При этом используется ортогональный интервал, который разделяет смежные частоты поднесущих.
Благодаря применению OFDMA, к роутеру могут одновременно подключаться несколько устройств, используя преимущества Wi-Fi 6. Применяя роутер, можно выстраивать mesh-сеть,обеспечивая широкий охват и глубокое проникновение через преграды (например, стены).
Среди других «игровых» новинок объявлен еще и «геймерский» портативный вентилятор. Его новизна - встроенная ретро-игра в стиле Arkanoid. Геймеру потребуется разбивать кирпичные кладки с помощью движущегося шара.
Оценив новинку по предоставленному тизеру, многие посчитали, что это действительно интересно, помогая охлаждать и развлекаться одновременно.
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