Samsung представила две модели беспроводных наушников с активным шумоподавлением
27 июля 2020, 10:20
Когда дело доходит до наушников с шумоподавлением, Sony WH-1000XM3, пожалуй, является главным претендентом на лучший доступный вариант. Но Samsung надеется победить Sony в этом аспекте с запуском наушников AKG Y600 NC с активным шумоподавлением наряду с наушниками Y400.
Samsung AKG Y600 NC предлагает 25 часов автономной работы с включенным шумоподавлением и 4 часа воспроизведения после десятиминутной зарядки. Для полной зарядки через соединение USB-C требуется два часа. Помимо шумоподавления, наушники имеют интеллектуальный режим ambient aware, который может пропускать внешний звук через микрофон вместе с музыкой, что идеально подходит, скажем, при поездке на скутере. На борту также опция TalkThru, которая автоматически понижает громкость музыки, когда наушники распознают, что пользователь разговаривает. Музыка автоматически приостанавливается, когда наушники сняты и запускается, когда пользователь надевает их.
На борту есть кнопки управления громкостью и возможность запустить с помощью двойного нажатия кнопки функцию голосового помощника. Наушники поддерживают работу Bixby и Google Assistant на Android и Siri - на устройствах iOS.
Samsung Y600 NC весят 322 грамма и оснащены 40-миллиметровыми драйверами с частотным диапазоном от 10 Гц до 24 кГц.
Еще одна модель, которая была представлена компанией - это Samsung AKG Y400. Это компактные наушники, которые весят всего 170 грамм и предлагают 20 часов автономной работы и 4 часа работы после кратковременной зарядки через USB-C.
На борту также есть режимы ambient aware и TalkThru. Y400 оснащены 36-миллиметровым драйверами с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц.
Samsung Y600 NC оцениваются в $256 (18 000 руб.), а модель Samsung AKG Y400 стоит $140 (10 000 руб.).
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