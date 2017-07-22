Сегодня в Китае должна состояться презентация нового смартфон Huawei Maimang 9. За несколько часов до анонс в сеть попали характеристики смартфона и его изображения. Если судить по этой утечке, новинка получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей). Устройство весит 212 граммов,а его габариты составляют 170 х 78,5 х 8,9 мм.
Под капотом чипсет MediaTek Dimensity 800 5G, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Камера представлена основным 64-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера получит разрешение 16 мегапикселей.
Уже известно, что Huawei Maimang 9 имеет боковой считыватель отпечатков пальцев.
Huawei Maimang 9 оснащается аккумулятором емкостью 4320 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. О ценах на устройство пока ничего неизвестно.
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