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Умные часы Galaxy Watch 3 раскрывают свои тайны в преддверии ивента Unpacked

27 июля 2020, 11:43


Хотя Samsung уже недавно порадовала своих поклонников выпуском новых моделей смартфонов и наушников, серия новинок, подготовленная южнокорейской корпорацией, еще не закончилась. Компания готовится к выпуску ряда новых носимых устройств, их анонс должен состояться на будущем мероприятии Unpacked в следующем месяце.

В числе ожидаемых новинок - умные часы Galaxy Watch 3 и уникальная модель усовершенствованных наушников Galaxy Buds Live, часто называемых «Bean». До сих пор данные по ним были очень ограниченные. В то же время, многие ожидают увидеть в Galaxy Watch 3 достойного конкурента Apple Watch. Поэтому для многих очевидно, что Samsung постарается догнать и обойти Apple на вираже.

Умные часы Galaxy Watch 3 раскрывают свои тайны в преддверии приближающегося ивента Unpacked


Чтобы этот процесс был плавным, в последнее время из недр Samsung стали утекать данные о будущих возможностях умных часов. В частности, недавно стало известно, что помимо снятия ЭКГ Samsung добавила еще одну полезную функцию, применяемую для контроля состояния здоровья - монитор артериального давления. Аналогичной функции у умных часов Apple еще нет.




Вторая интересная новинка - это функция обнаружения падения. Интерес к ней проявляются не только в связи с безопасностью. Падение отражает множество ситуаций, которые могут происходить с владельцем часов, но до сих пор не попадали под контроль. В качестве примеров, когда возникает «падение», называют сердечные приступы, несчастные случаи, и даже случаи проявления насилия или случайной потери гаджета.

Система Galaxy Watch 3 будет работать довольно просто. Умные часы будут пытаться дозвониться до пользователя в течение минуты, чтобы получить от него подтверждение, что проблем нет, и все под контролем. Если же получить ответную реакцию от пользователя не удастся, умные часы отправят информацию о текущем местоположении и 5-секундную аудиозапись по заранее подготовленным контактам для экстренной связи. Пользователь может заранее подготовить список контактов для связи и вызовов SOS - они будут активированы в случае обнаружения падения.

Известно, что в новых умных часах Samsung будет активно использоваться механизм бесконтактного управления с помощью жестов. Умные часы Galaxy Watch 3 добавят в их список новые команды. Например, если просто сжать и разжать кулак, то таким жестом можно просигнализировать о принятии входящего звонка. Если же просто потрясти рукой, то входящий звонок будет проигнорирован.



Еще один новый «жест», хотя он не является совсем бесконтактным - функция «сделать скриншот». В Samsung придумали для этого новый и более удобный способ - достаточно просто нажать на обе боковые кнопки часов одновременно. Точно также делается скриншот в смартфоне, т.е. это еще и перенесение пользовательского опыта на платформу умных часов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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