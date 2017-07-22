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Самый дешевый 5G-смартфон от Samsung получит мощный аккумулятор

27 июля 2020, 12:00




Samsung известна своим огромным портфелем смартфонов. Компания предлагает телефоны в любом ценовом сегменте. Поскольку 5G развертывается по всему миру, южнокорейский технологический гигант готовит дешевые доступные смартфоны 5G. Компания уже представила Galaxy A51 5G и Galaxy A71G, но она не собирается останавливаться на них. И теперь в базе данных 3C появились данные о еще одном доступном 5G-смартфоне от Samsung - это Galaxy A42 5G.

samsung galaxy a42 5g


Предстоящий Galaxy A42 5G, как ожидается, станет самым дешевым смартфоном 5G от Samsung. Согласно некоторым данным, его появления стоит ожидать в начале 2021 года. Известно, что он будет иметь 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4860 мАч. Это подтверждают и данные, опубликованные в 3C.



Согласно предыдущим утечкам, Galaxy A42 будет поставляться как в вариантах 4G, так и в вариантах 5G ( SM-A426B). Поскольку он был сертифицирован задолго до своего графика запуска в 2021 году, мы можем ожидать, что вариант с 4G появится значительно раньше, чем устройство с поддержкой сети пятого поколения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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