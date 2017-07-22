Анонс Huawei Maimang 9 5G: доступный смартфон с крутой камерой и огромным дисплеем
27 июля 2020, 12:25
Не успели мы написать об утечке характеристик Huawei Maimang 9 5G, как в Китае его представили официально. Как и ожидалось, смартфон получил огромный дисплей и мощную 64-мегапиксельную камеру. Но обо всем по-порядку.
Итак, Huawei Maimang 9 5G имеет толщину около 8,9 мм и весит 212 граммов. Он оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) и соотношением сторон 20:9. В левом верхнем углу экрана есть отверстие под фронтальную камеру.
Фотография - одна из главных сильных сторон Maimang 9 5G. Он оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом. Основной объектив с 64-мегапиксельным сенсором и диафрагмой f / 1.79 дополняется 8-мегапиксельным объективом с диафрагмой f / 2.2 и углом обзора 120 градусов, а также 2-мегапиксельным датчиком глубины с диафрагмой f / 2.4. Тройные камеры предлагают такие функции, как EIS, super night scene mode и запись видео в формате 4K.
Huawei Maimang 9 5G имеет чипсет Dimensity 800 5G от MediaTek, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он обеспечивает поддержку SA/NSA 5G. На борту аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Есть слот для карт microSD и боковой сканер отпечатков пальцев.
Huawei Maimang 9 5G появится в продаже в августе. Цена смартфона в конфигурации 6 ГБ + 128 Гб - $314 (22 000 руб.), а конфигурация 8+128 ГБ оценивается в $343 (25 000 руб.).
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