В сети появилась мега-выкладка кода для игровых разработок Nintendo с начала 1990-х гг.
27 июля 2020, 12:45
По данным издания VGC, в сети появилась «гигантская» мега-выкладка данных исходного кода для разработок геймерского направления Nintendo. В список попали разработки с середины 1990-х годов. Объем данных, который стал доступен, не сообщается, но, судя по распространившимся репликам, он огромен. В «слив» попали все материалы, которые накопились на серверах Nintendo и были связаны с разработкой игровых программ в то «доисторическое» время.
По всем признакам это не утечка данных, а спланированный шаг разработчика, который сделал доступными свои архивы. Интерес к ним наверняка проявят разработчики, дизайнеры и неравнодушные геймеры, для которых интересно, как эволюционируют разработки игровых программ на разных стадиях.
Удивительно, что прототипы игр, как отмечают многие, выглядят во многом совершенно иначе, чем конечные продукты. Например, у игры «Yoshi's Island» был совершенно другой интерфейс, музыка и мини-игры, в то время как в игре Super Mario Kart не было дрифта - специальной техники прохождения поворотов, характеризующейся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Даже у когда-то заброшенной игры Star Fox 2 (в конце концов, выпущенной вместе с SNES Classic Edition) среди пилотов оказался и человек на одном из уровней.
В чем состоит интерес к этой выборке? Зачем Nintendo сделала это, если это ее шаг?
Официального мнения нет, но очевидно, что компания могла преследовать, как минимум, образовательные цели. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как развивались классические игры Nintendo до того, как они появились на прилавках магазинов, то теперь у геймеров появилась реальная возможность узнать об этом.
Мега-выкладка, бесспорно, будет полезна игровым студиям, чтобы будущие разработчики лучше понимали уже на старте масштабы будущих плутаний мысли, которые возникают при реальной геймерской разработке.
Есть в мега-выборке также много «лакомых кусочков», связанных с дизайнерскими находками. В силу разных причин они не вошли в серию, зато заложенная идея теперь может заинтересовать новых «игровых художников». Например, в выкладке есть альтернативное оформление для Super Mario World и Zelda 3. Есть ранний тест для движка Mario Kart 64, есть исходный код для Star Fox 2.
Достоверность выложенной информации подтверждена: Дилан Катберт, разработчик Star Fox 2, сообщил, что узнал инструмент, который использовал для разработки и который он не видел «почти 30 лет».
В то же время, официального анонса со стороны Nintendo об этой мега-выкладке кода до сих пор нет.
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