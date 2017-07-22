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VR-гарнитура Lynx-R1 должна выйти на рынок в сентябре

27 июля 2020, 14:00




Компания Lynx продемонстрировала редизайн своей первой VR-гарнитуры Lynx-R1. Lynx-R1 - это гарнитура виртуальной реальности с запланированной розничной ценой $1499 (107 000 руб.), которая претендует на то, чтобы стать первой в мире автономной гарнитурой AR + VR. Это означает, что она может использоваться как в качестве традиционной VR-гарнитуры, так и в качестве гарнитуры дополненной реальности.

VR-гарнитура Lynx-R1


Новый редизайн демонстрирует нам, что гарнитура стала компактнее благодаря новой оптике, которая уменьшает расстояние между объективами и дисплеем, скрывая камеру слежения за глазами в центре объектива. Ожидается, что гарнитура поступит в продажу в конце сентября.

VR-гарнитура Lynx-R1


Другие отличительные характеристики устройства - это поле зрения 90°, разрешение ЖК-дисплея 1600 x 1600 пикселей и частота обновления 90 Гц. На борту стереодинамики и двухканальные микрофоны.

VR-гарнитура Lynx-R1


Гарнитура поддерживает 6DoF отслеживание, отслеживание рук и глаз. Под капотом чипсет Qualcomm Snapdragon XR2, 6 ГБ памяти LPDDR5 и 128 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C. Время активного автономного использования составляет 2 часа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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