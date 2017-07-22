Microsoft раскрыла все возможности управления удаленным рабочим столом Windows с Android-гаджетов
27 июля 2020, 14:16
Microsoft объявила о выпуске крупного обновления для клиента управления удаленным рабочим столом Windows (Microsoft Remote Desktop) c Android-устройств. Главным улучшением новой версии стали две функции: полная поддержка виртуальных удаленных столов Windows (Windows Virtual Desktop) и поддержка устройств типа Android TV.
Сервис удаленного управления появился в Windows, начиная с версии Windows XP. Он был построен на использовании пропиетарного протокола прикладного уровня RDP, приобретенного до этого Microsoft у компании PictureTel. Теперь эта поддержка выходит на новый уровень.
Благодаря полной поддержке Windows Virtual Desktop, пользователь Android-устройства теперь может управлять интерфейсом рабочего стола Windows, запущенной не только локально, но и удаленно на сервере в виде виртуальной машины.
Как сообщает Microsoft, для раскрытия полного набора функциональных возможностей настольной версии потребовалось полностью переписать клиент. При этом базовое ядро RDP осталось прежним. В результате новый инструмент позволяет использовать удаленный рабочий стол Microsoft с компьютера на Windows, Mac OS X, а также с мобильных устройств Android, iPhone и iPad.
Добавлена также поддержка устройств Android TV, что позволяет удалено управлять подключенным умным телевизоров, не требуя установки дополнительных инструментов.
Новое приложение Microsoft Remote Desktop доступно в магазине приложений Google.