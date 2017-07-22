Samsung в ближайшее время собирается анонсировать флагманские планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Как это часто бывает, перед анонсом в сеть попали рендеры и характеристики будущих устройств.
Samsung Galaxy Tab S7 имеет 11-дюймовый экран LTPS IPS с разрешением 1600 x 2560 пикселей, плотностью 274 ppi, яркостью 500 нит и частотой обновления 120 Гц. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.
В свою очередь, Samsung Galaxy Tab S7+ оснащен 12,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением 1752 x 2800 пикселей, плотностью 287 ppi, яркостью 420 нит и частотой обновления 120 Гц. В AMOLED-экран встроен датчик отпечатков пальцев. Оба планшета поставляются с улучшенным стилусом S Pen с задержкой 9 миллисекунд.
Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+ оснащены флагманским чипсетом Snapdragon 865 Plus с 8-ядерным процессором с частотой до 3,09 ГГц. Наличие модема Snapdragon X55 обеспечивает поддержку подключения 5G. Оба устройства имеют оперативную память LPDDR5X, не менее 128 ГБ флеш-памяти и слот для карт microSD. Tab S7 получил батарею емкостью 7040 мАч, в то время как Galaxy Tab S7+ имеет более мощный аккумулятор на 10 900 мАч. Эти планшеты поставляются с 15-Вт зарядным устройством. Однако они могут поддерживать быструю зарядку мощностью до 45 Вт.
Задняя сторона Galaxy Tab S7 оснащена двойной камерой, которая включает в себя 13-мегапиксельный основной объектив с диафрагмой f/2.0 и 5-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор с диафрагмой f/2.2. Оба планшета поддерживают съемку видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду. На лицевой стороне Tab S7 и S7 Plus установлена 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2.0.
Другие функции Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+ включают четыре настроенных AKG динамика с поддержкой Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth, GPS, ANT и USB-C. Tab S7 имеет толщину 6,34 мм и весит 495 граммов, тогда как Galaxy Tab S7+ получил толщину 57 мм и вес 590 граммов.
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