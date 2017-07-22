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Akasa представила Maxwell Pro: стильный алюминиевый бесшумный корпус Mini-ITX для ПК

27 июля 2020, 15:16


Тайваньская компания Akasa представила новую модель корпуса для настольного компьютера Maxwell Pro Mini-ITX. Он представляет собой выполненную из алюминия конструкцию с анодированными алюминиевыми панелями матово-серого цвета. Корпус выглядит очень стильно и необычно. Но его уникальность и главные достоинства скрыты внутри.

Конструкция данного корпуса позволяет устанавливать внутри материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Возможности для установки дополнительных графических карт нет, но это может быть серьезным ограничением только для геймеров: оно не настолько критическое для рядовых пользователей настольных систем. Последним достаточно установить соответствующий процессор при использовании этого корпуса для своего ПК.

Akasa представила Maxwell Pro: стильный алюминиевый бесшумный корпус Mini-ITX для настольного ПК


Все уникальные решения, реализованные в конструкции корпуса Maxwell Pro Mini-ITX, направлены, прежде всего, на создание эффективного охлаждения работающего внутри процессора. Две боковые панели представляют собой экструдированные ребра. Они имеют прямое соединение с элементами внутренней конструкции и устанавливаемыми внутри элементами, позволяя быстро и эффективно отводить тепло даже от «горячих» процессоров.




Akasa представила Maxwell Pro: стильный алюминиевый бесшумный корпус Mini-ITX для настольного ПК


Изнутри тоже можно найти ряд эксклюзивных особенностей. Прежде всего, это касается уникального способа охлаждения процессора внутри корпуса Mini-ITX. Система оснащена четырьмя медными тепловыми трубками, которые отводят тепло от сокета Universal, допускающего «подключение» к любым сокетам плат формата Mini-ITX для платформ Intel и AMD. Разводка вывода тепла на боковые панели осуществляется с помощью двух тепловых трубок, которые проходят по обе стороны корпуса.

Akasa представила Maxwell Pro: стильный алюминиевый бесшумный корпус Mini-ITX для настольного ПК


Созданная уникальная конструкция корпуса исключает необходимость установки в систему вентиляторов любого типа. Если же устанавливать SSD-диски взамен более шумных жестких дисков, то можно выстроить идеально тихую систему. Иногда это требование имеет крайне важное значение в работе.

Akasa представила Maxwell Pro: стильный алюминиевый бесшумный корпус Mini-ITX для настольного ПК


Реализованная конструкция позволяет охлаждать процессор с TDP до 65 Вт. В этом случае предусмотрена поддержка до двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей или жестких дисков.





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