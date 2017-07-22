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Apple продает двухметровый кабель Thunderbolt 3 за 9000 рублей

27 июля 2020, 16:00


Apple начала продавать высококачественный сертифицированный кабель Thunderbolt со скоростью передачи данных 40 Гбит/с, который стоит довольно дорого, но это с какой стороны посмотреть. Цена кабеля Thunderbolt 3 Pro $129 (9000 руб.). Он поддерживает полную спецификацию Thunderbolt 3, включая видео DisplayPort и 100-ваттную зарядку, а также позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Apple продает двухметровый кабель Thunderbolt 3 за 9000 рублей


При длине 2 м и скорости 40 Гбит/с кабель Apple Thunderbolt 3 активен (с чипами на каждом конце), а не пассивен. Кроме того, это один из немногих сертифицированных кабелей, который поддерживает полную спецификацию Thunderbolt 3, включая DisplayPort. Таким образом, кабель Thunderbolt от Apple на самом деле может быть самым дешевым из имеющих все вышеперечисленное.




Apple заявила, что кабель идеально подходит для подключения вашего Mac с Thunderbolt 3 (USB-C) к устройствам Thunderbolt 3, таким как ProDisplay XDR, док-станции и жесткие диски. На самом деле, ProDisplay XDR поставляется именно с этим кабелем, но Apple, по-видимому, никогда не продавала его отдельно раньше.



Если вы подключаете хранилище Thunderbolt 3 и хотите получить полную скорость 40 Гбит/с, то вы не сможете поместить накопитель на расстоянии более полуметра, если только вы не используете активный кабель, подобный этому. То есть для профессионалов цена в $129 вряд ли покажется чем-то существенным, но с точки зрения простого обывателя - это конечно запредельные деньги за моток проводов.



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