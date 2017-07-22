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Montech выпустила две модели источников питания серии Beta Series 80 Plus Bronze

27 июля 2020, 16:30


Известный игровой бренд, тайваньская компания Montech выпустила две новые модели марки источников питания серии Beta Series 80 Plus Bronze. Основное отличие между новыми моделями заключается в мощности предоставляемого питания: 550 Вт и 650 Вт.

Эту серию предлагает современный дизайн. С точки зрения эффективности они не уступают флагманской модели 80 PLUS Bronze. Модель на 550 Вт стоит 49,99 долларов, модель на 650 ватт - 56,99 долларов.

Главным отличием источников питания серии Beta Series 80 Plus Bronze от большинства других аналогичных продуктов на рынке является использование только высококачественных компонентов. Главный элемент - базовые конденсаторы японского производства. Они отличаются повышенной долговечностью, отражаемой на точной выдаче требуемого уровня напряжения, низким уровнем пульсаций напряжения и бесшумностью. Благодаря комплектующим, новые блоки питания обладают фантастической, по мнению вендора, производительностью.

Montech выпустила две модели источников питания серии Beta Series 80 Plus Bronze


Работа базовых японских конденсаторов рассчитана на эксплуатационные температуры до 105 °C / 221 °F. Они создают ток высокого качества +12 В Single Rail. В результате, благодаря такому оснащению, эффективность преобразования тока достигает 83%.




Обе модели оснащены 120-мм бесшумным вентилятором. Он обеспечивает не только мощный воздушный поток, но и является практически бесшумным даже при полной рабочей нагрузке.

Montech выпустила две модели источников питания серии Beta Series 80 Plus Bronze


Для гарантия качества обе модели имеют немодульную конструкцию. Это означает, что силовые шнуры, которые тянутся из блока питания, не могут быть заменены из-за подключения к внутренним компонентам устройства.

Источники питания поставляются с различными кабелями: один 20 + 4-контактный разъем и два PCIe 6 + 2-контактный разъем. Для подключения к хранилищам на дисках доступны шесть разъемов SATA и два 4-контактных разъема Molex.



Модель на 550 Вт оснащена только одним 4 + 4-контактным разъемом под процессор, а модель на 650 Вт - двумя 4-контактными разъемами для процессоров. Второй вариант идеально подходит для систем высокого класса, где в отдельных случаях может потребоваться подключить дополнительный 4-контактный разъем.



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