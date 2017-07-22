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Xiaomi анонсировала MIUI for TV 3.0

27 июля 2020, 16:55




MIUI - это ядро бизнеса Xiaomi, поэтому компания анонсировала MIUI for TV 3.0 в своей родной стране с новыми визуальными эффектами и функциями. Xiaomi представила MIUI 12 для своих смартфонов в конце апреля, и с тех пор компания обновляет и другие свои устройства. Точно так же теперь компания объявляет MIUI для TV 3.0, но информация о поддерживаемых моделях телевизоров пока неизвестна. Во всяком случае, мы можем с уверенностью ожидать, что компания выпустит обновление для новых 65-дюймовых OLED-телевизоров Mi TV Master Series и серии Redmi TV X.

Xiaomi анонсировала MIUI for TV 3.0


Прежде всего, новая версия MIUI для телевизоров имеет существенные изменения в анимации. Следуя по стопам стратегии content-first, система будет продолжать рекомендовать фильмы и сериалы, изучая привычки пользователей с помощью нового улучшенного алгоритма искусственного интеллекта. Что нового, так это то, что воспроизведение теперь можно быстро возобновить, так как оно медленно переходит в фоновый режим при остановке, а не при полном выходе из проигрывателя.



Далее, новая итерация программного обеспечения приносит страницу профилей для разных членов семьи. Рекомендации по контенту будут уникальными для различных профилей, основанных на привычках просмотра. Даже режим Kids теперь обновлен для поддержки управления приложениями, чтобы родители могли контролировать то, что их дети смотрят прямо со своих смартфонов.

Xiaomi анонсировала MIUI for TV 3.0


Не менее важно, что приложение Mi Remote теперь имеет больше различных возможностей, чем раньше. Пользователи могут загружать и устанавливать приложения прямо со своих смартфонов. Кроме того, они могут зеркально отображать экран телевизора на свой телефон, чтобы перемещаться и управлять своим смарт-телевизором. Приложение также включает в себя геймпад, чтобы играть в игры по телевизору, не вкладывая деньги в отдельный контроллер.

К сожалению, эта ОС в основном будет представлена на внутреннем рынке Китая, поскольку Mi-телевизоры, продаваемые на международном рынке поставляются с Android TV, который необходим для таких сервисов Google, как Chromecast, Play Store и Google Assistant.



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