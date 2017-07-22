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Razer выпустила игровую клавиатуру Razer Intros Cynosa V2 топ-класса

27 июля 2020, 18:48


Американская компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, представила обновленную модель своей игровой клавиатуры Cynosa V2. Она пришла на смену прошлому бестселлеру - игровой клавиатуре Cynosa Chroma, выпускавшейся с 2017 г.

Компания Razer позиционирует линейку Cynosa не просто как набор моделей игровых клавиатур. С точки зрения кредо компании, это - модели, которые способны привнести в жизнь геймерам новые ощущения и повышенно качество.

Razer выпустила игровую клавиатуру Razer Intros Cynosa V2 топ-класса


Клавиатуры Razer в линейке Cynosa относятся к мембранному типу. Они дороже noname-клавиатур на рынке, но их цена при этом вовсе не заоблачная. Так, новая клавиатура Cynosa V2 будет продаваться по цене 59,99 долларов; она должна поступить в продажу с 31 июля.




Отличительная особенность новой модели Cynosa V2 - это индивидуальная настройка клавиш. Теперь каждая из них снабжена не только подсветкой RGB, но и индивидуальным управлением. Для сравнения - в прежней, оригинальной модели клавиатуры Razer Cynosa Chroma все клавиши делились на зоны, а подсветка была зонной, индивидуального выбора для каждой клавиши не было.

Razer выпустила игровую клавиатуру Razer Intros Cynosa V2 топ-класса


В новой модели Razer Cynosa V2 также обновились и другие элементы. Электроника поддерживает теперь в полном объеме функцию N-key Rollover, т.е. возможность обработки сразу для N одновременных нажатий клавиш. Частота опроса составляет 1000 Гц, что обеспечивает правильный выбор любой последовательности нажатий, даже если они были произведены в сверхскоростном режиме.

Имеется поддержка драйвера Razer Synapse 3, что позволяет управлять индивидуальным изменение цвета клавиш и переопределять макросы.



Среди других изменений называют появление новых сочетаний клавиш, которых не было в оригинале. Есть также различные улучшения в области эргономики, повысилась устойчивость к разливу жидкостей, улучшилось управление USB-кабелями, благодаря появлению канавки для намотки.

Razer выпустила игровую клавиатуру Razer Intros Cynosa V2 топ-класса




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