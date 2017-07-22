Обновление macOS Catalina 10.15.6 поставило под угрозу корпоративные ПК с виртуализацией VMware
27 июля 2020, 19:35
На платформе macOS снова проблема. Как сообщают пользователи настольных систем с установленной ОС macOS Catalina, обновленной до версии 10.15.6, при загрузке виртуальных машин или использовании других средств виртуализации VMware или VirtualBox, в работе хост-системы может возникнуть сбой.
Эта ошибка относится к числу чрезвычайно опасных, потому что виртуализация применяется сейчас практически повсюду в корпоративных системах. Многие корпоративные пользователи, даже не осознавая, пользуются всего средой виртуализации, чаще всего VirtualBox, для доступа к своему Рабочему столу и своему «компьютеру». То же самое происходит при работе с облачными приложениями.
Согласно поступающим сообщениям, проверка работы системы macOS 10.15.6 в «песочнице» App Sandbox показала, что в памяти ядра возникает утечка. В результате из-за возникающего дефицита доступной памяти возникает в конце концов сбой в работе macOS.
Поскольку виртуализация используется как основной инструмент для обеспечения защиты системных ресурсов и ограничения доступа приложений к таким ресурсам, как память, отказаться от изолированной программной среды приложения и перейти на локальную работу с приложениями сейчас невозможно. Это приведет к нарушению корпоративных политик безопасности, что является неприемлемым решением.
Инженеры VMware диагностировали проблему и подготовили «полный» отчет по проблеме вместе с Apple. Он содержит описание минимальных условий, при которых возникает сбой. Это должно помочь системным инженерам в компаниях заранее выявить возможность возникновения проблем и постараться как-то исправить ситуацию.
Со слов инженеров VMware, возникшая ситуация «выглядит совсем не хорошо». Поэтому ее необходимо непременно устранить. Скорее всего, Apple будет искать решение и постарается устранить проблему с выпуском очередного обновления ПО для macOS.
Многие пользователи и инженеры VMware предлагают сейчас пользоваться обходным путем. Он состоит в том, чтобы воздерживаться от установки обновления macOS 10.15.6 или постараться не использовать (выключить) виртуальные машины, когда они не используются в работе. Дополнительный совет - как можно чаще осуществлять перезагрузку хоста.