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Qualcomm представила решение быстрой зарядки мощностью 100 Вт

27 июля 2020, 20:55


Еще в апреле Qualcomm анонсировала Quick Charge 3+ для доступных устройств. Это стало неожиданностью, так как уже существовали Quick Charge 4 и Quick Charge 4+. Сегодня компания анонсировала Quick Charge 5 с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Qualcomm представила решение быстрой зарядки мощностью 100 Вт


В последнее время мы слышали, как такие производителисмартфонов, как OPPO и Realme, анонсируют технологию быстрой зарядки более 100 Вт. Qualcomm говорит, что новая технология быстрой зарядки - это самое быстрое коммерческое решение для зарядки в мире.



Quick Charge 5 использует технологию двойного заряда, аналогичную тому, что ряд других производителей используют для своей мощной технологии быстрой зарядки. Батарея разделена на две части, и Qualcomm говорит, что одна батарея может заряжаться с мощностью от 45 Вт до 50 Вт. Qualcomm говорит, что новая технология батареи на 70% эффективнее, чем Quick Charge 4+, и предлагает в 10 раз больше энергии, чем Quick Charge 1.0.

Как отмечают в компании, благодаря специальным алгоритмам экономии заряда жизненный цикл аккумулятора существенно продляется. Quick Charge 5 будет не только использовать Qualcomm Battery Saver, но и использовать новую интеллектуальную идентификацию адаптеров Qualcomm для продления срока службы батареи.


Quick Charge 5 может идентифицировать реальные возможности источника питания и регулировать зарядку на основе этого. Например, зарядное устройство способно идентифицировать диапазон напряжений и текущее напряжение. Существует также несколько защит - до 12 защит напряжения, тока и температуры.

Qualcomm представила решение быстрой зарядки мощностью 100 Вт


Quick Charge 5 также обратно совместим с предыдущими версиями вплоть до Quick Charge 2.0. Зарядные аксессуары будут иметь диапазон напряжений от 3,3 В до 20 В и 3А, 5А и более 5А для тока. Существует также поддержка USB-питания.
Quick Charge 5 в настоящее время поддерживается мобильными платформами Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus, а также будущими премиальными и топовыми мобильными платформами. Как ожидается, зарядка появится в устройствах уже в этом квартале.

Процессоры среднего класса, такие как Snapdragon 765, Snapdragon 720G и Snapdragon 690, не поддерживаются. Однако Qualcomm обещает, что эта технология в конечном итоге будет доступна для средней категории, но только не для текущих предложений.



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