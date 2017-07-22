Xiaomi запатентовала смартфон с специальным отделом для TWS-наушников
27 июля 2020, 21:45
Xiaomi в последнее время подает заявки на патенты, где раз за разом отражены устройства со странным футуристичным дизайном. Недавно был запатентован смартфон с универсальным экраном и огромной 108-мегапиксельной камерой, теперь же в базах данных появился смартфон с специальным отделом для TWS-наушников.
Как всегда, этот новый патент был замечен LetsGoDigital . Издание также случайно нашло такой же дизайн в прошлом месяце в китайском национальном управлении интеллектуальной собственности (CNIPA). Но только теперь они смогли понять устройство этого смартфона, благодаря документам, представленным в Гаагской международной системе дизайна, которая является частью Всемирного бюро интеллектуальной собственности.
Как вы можете видеть из фотографий, смартфон в патенте на дизайн способен вместить пару действительно беспроводных наушников, широко известных как TWS. У него есть приспособление, напоминающее отсек для S Pen на телефонах серии Samsung Galaxy Note.
Патент не упоминает о работе этих наушников, но они должны соединяться с телефоном через Bluetooth. Хотя это классная идея - интегрировать беспроводные наушники с телефоном, у нее есть недостатки.
Например, корпус для наушников требует места внутри телефона. Следовательно, компания должна уменьшить некоторые важные части смартфона. Например, аккумулятор.
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