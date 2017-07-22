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Xiaomi запатентовала смартфон с специальным отделом для TWS-наушников

27 июля 2020, 21:45


Xiaomi в последнее время подает заявки на патенты, где раз за разом отражены устройства со странным футуристичным дизайном. Недавно был запатентован смартфон с универсальным экраном и огромной 108-мегапиксельной камерой, теперь же в базах данных появился смартфон с специальным отделом для TWS-наушников.

Xiaomi запатентовала смартфон с встроенным отделом для TWS-наушников


Как всегда, этот новый патент был замечен LetsGoDigital . Издание также случайно нашло такой же дизайн в прошлом месяце в китайском национальном управлении интеллектуальной собственности (CNIPA). Но только теперь они смогли понять устройство этого смартфона, благодаря документам, представленным в Гаагской международной системе дизайна, которая является частью Всемирного бюро интеллектуальной собственности.



Как вы можете видеть из фотографий, смартфон в патенте на дизайн способен вместить пару действительно беспроводных наушников, широко известных как TWS. У него есть приспособление, напоминающее отсек для S Pen на телефонах серии Samsung Galaxy Note.



Патент не упоминает о работе этих наушников, но они должны соединяться с телефоном через Bluetooth. Хотя это классная идея - интегрировать беспроводные наушники с телефоном, у нее есть недостатки.

Xiaomi запатентовала смартфон с встроенным отделом для TWS-наушников


Например, корпус для наушников требует места внутри телефона. Следовательно, компания должна уменьшить некоторые важные части смартфона. Например, аккумулятор.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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