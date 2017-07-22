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Intel добавила Core i9-10850K в свою линейку настольных процессоров 10-го поколения

27 июля 2020, 22:35


Компания Intel объявила о выпуске нового высокопроизводительного процессора 10-го поколения Intel Core i9-10850K для настольных систем с вычислительной мощностью из 10 ядер и 20 потоков. Характеристики нового процессора фактически повторяют флагмана этой линейки Intel - Core i9-10900K с единственным отличием: тактовая частота как на базовой отметке, так и при разгоне «урезана» всего на 100 МГц от флагмана.

Intel добавила Core i9-10850K в свою линейку процессоров 10-го для настольных систем


Эксперты рынка сразу оценили место нового процессора Intel в сравнении с конкурентом на рынке. Фактически нынешний выпуск представляет собой «ответный выпад» Intel на запуск новой линейки процессоров Ryzen 3000XT серии Matisse 2, которые AMD провела месяц назад. После анонса в линейке AMD была «найдена» брешь в конфигурации "10 ядер / 20 потоков». Intel поспешила заполнить ее, чтобы предложить рынку свое решение - более полное при продуктовой оценке.

Intel добавила Core i9-10850K в свою линейку процессоров 10-го для настольных систем


Выпущенный процессор Core i9-10850K имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц. В турбо-режиме Turbo Boost 2.0 частота может достигать уровня 5,0 ГГц, в Turbo Boost Max 3.0 - 5,1 ГГц.

Кратковременный разгон по Thermal Velocity Boost также поддерживается; допускается разгон до 5,2 ГГц при нагрузке на одно ядро и до 4,8 ГГц при полной нагрузке на все ядра.




Тепловой пакет у Core i9-10850K такой же, как у 10900K - TDP =125 Вт. Это указывает на то, что новый процессор сможет проработать немного дольше на пиках нагрузки, чем даже флагман 10900K.

Для установки процессора потребуется материнская плата с сокетом LGA1200. Подойдут также чипсеты Z490, H470 или B460. В то же время, принимая во внимание флагманский уровень нового процессора, вероятно, более целесообразно выбирать для него системную плату более высокого уровня. Это позволит получить более качественный разгон на пиках нагрузки.

Остальные характеристики нового процессора, отражающие динамику его разогрева при пиковых нагрузках, такие же, как у 10900K - Tau и PL1 / PL2 равны 56 с, 125 Вт и 250 Вт, соответственно.



Цена на новый процессор Core i9-10850K установлена на уровне 453 доллара. Это на 10,9% дешевле, чем у флагмана Core i9-10900K.

Intel добавила Core i9-10850K в свою линейку процессоров 10-го для настольных систем




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