Samsung или TSMC: кто выиграет от технологических задержек в Intel при переходе на 7 нм техпроцесс?
28 июля 2020, 08:02
После того, как Intel заявил о задержке в своих планах по переходу на новые 7-нм технологические нормы при выпуске процессоров, в отраслевой прессе сразу пошли обсуждения, кто может выиграть от такого решения Intel, кому может быть выгодно это и как это отразится на ближайшем будущем. Многие сошлись во мнении, что главным бенефициаром в отрасли станет южнокорейская компания Samsung.
Напомним, на прошлой неделе Intel сообщила, что переход на массовое производство процессоров по 7-нм нормам переносится на полгода вперед, и первые 7-нм чипы Intel смогут появиться на рынке не раньше 2022 года. Намеченный срок отстает от планов, которые назывались изначально, ровно на год.
Обозреватели сразу отметили, что отставание Intel в производстве на новом технологическом уровне может вынудить компанию обратиться за помощью к третьей стороне, чтобы не отставать от конкурентов. Intel, возможно, придется временно передать свои заказы на субподряд в бизнес какой-нибудь другой компании и передать свои заказы на производство 7-нм чипов через аутсорсинг.
Очевидно для всех, что выбор у Intel невелик. Это может быть либо Samsung, либо TSMC.
Несмотря на тот факт, что TSMC и Samsung являются конкурентами Intel в бизнесе по производству полупроводников, большинство отмечают, что шансы выбора в пользу Samsung на производство 7-нм чипов гораздо выше, чем у TSMC.
Одна из основных причин заключается в том, что TSMC уже является основным поставщиком для главного конкурента Intel - компании AMD. В то же время, Samsung хотя и конкурирует с Intel, но, по крайней мере, не создает высокопроизводительные чипсеты для основного конкурента на рынке ПК. Это дает Samsung больше шансов, чтобы стать поставщиком для Intel на переходном этапе.
Уже ходят слухи о возможной заинтересованности и со стороны Samsung. Согласно отчету ZDNet со ссылкой на отраслевые источники, Samsung может заинтересоваться в получении инвестиций под развитие полупроводникового производства на своей фабрике в Остине, штат Техас. Заказы Intel на 7-нм производство для своих клиентов могут оказаться для Samsung очень своевременными.
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