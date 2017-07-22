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NVIDIA Ampere A100 стал самым быстрым графическим процессором в мире по тестам OctaneBench

28 июля 2020, 10:03


Жюль Урбах, генеральный директор компании OTOY, занимающейся разработкой и продвижением тестовой программы OctaneRender, провел эталонный тест для графического процессора NVIDIA Ampere A100. Для испытаний была применена разработанная этой компанией программа для тестирования графических плат OctaneRender.

NVIDIA еще при запуске графического процессора Ampere A100 называла его «самым быстрым» в линейке компании. Он обладает колоссальным набором графических ядер CUDA - 6912. В пересчете это эквивалентно размещению на 7 нм кристалле 54 млрд транзисторов. Плата оснащена 40 Гбайт сверхбыстрой памяти HBM2E с пропускной способностью 1555 Гбайт/с.

NVIDIA Ampere A100 стал самым быстрым графическим процессором в мире по тестам OctaneBench


Согласно полученным результатам, NVIDIA Ampere A100 назван самым быстрым графическим процессором в мире. По тестам OctaneBench он получил результат в 446 баллов.




NVIDIA Ampere A100 стал самым быстрым графическим процессором в мире по тестам OctaneBench


Для сравнения - графический процессор, установленный на карте GeForce RTX 2080 Ti, показал результат 302 балла. NVIDIA Ampere A100 оказался быстрей графического процессора NVIDIA Turing на 47,7%.

Самой быстрой графической картой на процессорах семейства NVIDIA Turing, которая попала в базу данных тестов OctaneBench, стала модель Quadro RTX 8000 - она набрала 328 баллов. Это указывает, что модели NVIDIA Turing по-прежнему находятся на высоком уровне.

Прежним рекордсменом в тестах OctaneBench была NVIDIA Titan V - ее средний результат составил 401 балла. По результатам тестов, процессор A100 показал более высокую производительность, чем Titan V, опередив предыдущего лидера на 11,2%.



Урбах подчеркнул при анонсе, что прогоны A100 осуществлялись при отключенном режиме RTX. Если бы RTX был включен, то Ampere A100 мог показать еще более высокую производительность.



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