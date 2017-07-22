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Intel планирует выпускать свои графические процессоры Ponte Vecchio на 6-нм техпроцессе TSMC

28 июля 2020, 11:38


В сети появилась информация, указывающая на то, что графический процессор Intel Ponte Vecchio будет запущен в производство не на производственных площадках самой Intel, а на мощностях TSMC, где будут применяться 6-нм технормы. Утечка первоначально появилась в материалах издания DigiTimes, а затем была подтверждена в China Times.

Главный смысл утечки гораздо шире. Согласно появившейся версии, Intel планирует выпускать часть своих продуктов на производственных мощностях TSMC, причем осуществить массовый, а не выборочный перенос выпуска. Уже появилась информация, что размер заказа составит 180 000 штук. В отчете указывается, что соответствующие переговоры со стороны Intel уже ведутся.

Intel планирует выпускать свои графические процессоры Ponte Vecchio на 6-нм техпроцессе в TSMC


Эта информация явно противоположна по смыслу другим источникам, о которых уже писал сегодня THG.ru.




В то же время, как отмечают эксперты, по уровню эффективности (MTr/mm2) техпроцесс Intel на 10 нм нормах примерно сопоставим с техпроцессом TSMC на 6 нм. Другими словами, техпроцесс TSMC на 7 нм нормах фактически уступает нынешнему уровню, достигнутому в Intel. Это означает, что продукты, изготовленные по 6-нм техпроцессу TSMC (который является оптимизированной и более дешевой версией 7 нм), будут иметь примерно такую же плотность размещения процессоров, что и при выборе 10-нм уровня Intel.

Intel планирует выпускать свои графические процессоры Ponte Vecchio на 6-нм техпроцессе в TSMC

Ожидаемый график запуска техпроцессов в TSMC и Intel. (для сравнения: техпроцесс Intel 10 нм приблизительно соответствует техпроцессу TSMC 6 нм, техпроцесс Intel 7 нм - техпроцессу TSMC на 3 нм нормах.


Как пишет автор @Chiakokhua, опубликовавший свой материал в DigiTimes, сейчас на стадии обсуждения находятся планы сотрудничества между TSMC и Intel для выпуска продукции по нормам 5-нм и 3-нм.



В целом, реальные объемы заказов со стороны Intel станут ощутимыми только во второй половине 2022 года. Они будут распространяться в основном на выпуск вычислительных процессоров (CPU). Графические процессоры Intel, которые должны появиться в 2021 году, навряд ли смогут конкурировать на равных с NVIDIA и AMD, считают эксперты. В результате Intel может снова уйти с этого сегмента рынка. Поэтому говорить сейчас о заказах в этом направлении очень сложно.

Удивительно, но это также говорит о том, что Intel планирует перенести производство своих частей центрального процессора на TSMC - хотя эта часть еще не подтверждена. Это то, чего даже после всего сказанного и сделанного мы не ожидали. Почти невозможно обеспечить согласованность между двумя разными литейными цехами, которые принадлежат разным компаниям и не следуют процессу Intel «Копировать точно». Это, вероятно, означает, что Intel решит перевести все линейки на TSMC для обеспечения согласованности. Согласно тайваньской публикации, ожидается, что они будут выпускаться на 5-нм или 3-нм техпроцессе.

Intel планирует выпускать свои графические процессоры Ponte Vecchio на 6-нм техпроцессе в TSMC

Таблица продуктовых заказов Intel и AMD в использовании производственных конвейеров с нормами 7 нм, размещенных в TSMC.




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