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Анонс Realme C15: доступный смартфон с монструозным аккумулятором и мощной камерой

28 июля 2020, 11:58


В прошлом месяце Realme анонсировала смартфон начального уровня Realme C11, а сегодня компания представила смартфон Realme C15. По техническим характеристикам и цене смартфон позиционируется выше Realme C11. Некоторые из основных особенностей Realme C15 - это четверная основная камера и гигантская батарея с поддержкой быстрой зарядки.

Анонс Realme C15


Realme C15 имеет размеры 164,5 x 75,9 x 9,8 мм и весит 209 граммов. Устройство оснащено дисплеем с соотношением сторон 20:9 и диагональю 6,5 дюйма. Этот IPS-экран с разрешением HD+ имеет небольшую каплевидную выемку в верхней части и защищен стеклом Corning Gorilla Glass.




Камера Realme C15 представлена четырьмя сенсорами - это 13-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f / 2.2, 119-градусный 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор с диафрагмой f/2.25, а также два датчика по 2 мегапикселя каждый. Камера оснащена рядом функций, среди которых Super NightScape, ultra-wide mode, HDR, time-lapse, замедленное видео и поддержка видеосъемки 30fps с разрешением 1080p. На передней панели Realme C15 установлена 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0.



Под капотом чипсет Helio G35, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а также 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет отдельный слот для карт памяти microSD. Сканер отпечатков пальцев расположен на поликарбонатной задней панели C15. Другие его функции - поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS и разъем для наушников 3,5 мм. Realme C15 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Телефон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт через microUSB.

Realme C15 поставляется в трех вариантах конфигурации. Смартфон с 3 ГБ оперативной + 64 ГБ встроенной памяти стоит $138 (10 000 руб.), версия с 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ флеш-памяти оценивается в $151 (11 000 руб.), а его модификация с 4 + 128 ГБ памяти стоит $172 (12 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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