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Koss подала в суд на Apple из-за патентных нарушений

28 июля 2020, 12:17




Известный производитель наушников - компания Koss подала в суд на Apple за ряд патентных нарушений в отношении своей технологии беспроводных наушников. В компании утверждают, что Apple нарушила пять ее патентов, касающихся беспроводных наушников и их работы.

Koss подала в суд на Apple из-за патентных нарушений


Как утверждают некоторые издания, Koss встречалась с представителя Apple четыре раза, чтобы обсудить свои претензии. Однако в Apple свою вину не признают. При этом, вполне возможно, что иск от Koss в отношении Apple будет не единственным, поскольку в компании намекнули, что еще ряд производителей планируют подать в суд на купертиновцев.

Koss подала в суд на Apple из-за патентных нарушений


Koss судится с Apple в основном из-за своей линейки наушников Striva. По-видимому, целые экосистемы прослушивания были построены вокруг методов, которые Koss задумал более десяти лет назад. Это значит, что Apple добилась больших успехов на аудио-рынке за счет Koss и ее технологий. Компания заявила, что Apple несет ответственность перед Koss в размере, который компенсирует ей такое нарушение, которое по закону не может быть меньше разумного роялти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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