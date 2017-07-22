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Продажи китайских смартфонов упадут в два раза во второй половине года

28 июля 2020, 13:37


Пандемия COVID-19 уже нанесла серьезный ущерб экономике, и предприятия борются за выживание. В то время как бренды смартфонов не находятся в стадии борьбы, они смотрят на массовое падение продаж, а следовательно, и доходов. Согласно исследованию DigiTimes, китайские бренды смартфонов могут столкнуться с 2-кратным снижением продаж во второй половине этого года. Это объясняется тем, что спрос на местном рынке еще не полностью восстановился.

Продажи китайских смартфонов


Еще одна причина снижения поставок китайских смартфонов заключается в том, что экспорт поставок все еще ограничен на некоторых зарубежных рынках, поскольку пандемия COVID-19 еще не взята под контроль. В отчете добавляется, что по сравнению с 1 кварталом 2020 года поставки смартфонов в Китае выросли на 43,3 процента до 157 миллионов единиц во 2 квартале 2020 года. Однако эти показатели по-прежнему на 15,2 процента ниже аналогичных цифр, показанных годом ранее.




Поскольку экспорт был ограничен китайские производители были вынуждены сосредоточиться на внутреннем рынке. В результате на Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi приходится 82,3 процента китайских поставок смартфонов во втором квартале 2020 года.

Хотя почти все бренды смартфонов стали свидетелями снижения поставок по сравнению с предыдущим годом, Huawei - единственная компания, которая зарегистрировала рост на 2,1 процента во втором квартале. Xiaomi, с другой стороны, отметилась массовым снижением на 27,1 процента из-за снижения зарубежных поставок.



Чтобы увеличить продажи смартфонов, компании теперь ищут новые технологии по доступной цене, включая 5G, сверхбыструю зарядку и другие. Несмотря на это, компании не увидят большого роста из-за инертности рынка. Проблема заметна не только на китайском рынке. Индия, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире, стала свидетелем снижения на 48 процентов в годовом исчислении во втором квартале этого года.



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