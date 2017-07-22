Продажи китайских смартфонов упадут в два раза во второй половине года
28 июля 2020, 13:37
Пандемия COVID-19 уже нанесла серьезный ущерб экономике, и предприятия борются за выживание. В то время как бренды смартфонов не находятся в стадии борьбы, они смотрят на массовое падение продаж, а следовательно, и доходов. Согласно исследованию DigiTimes, китайские бренды смартфонов могут столкнуться с 2-кратным снижением продаж во второй половине этого года. Это объясняется тем, что спрос на местном рынке еще не полностью восстановился.
Еще одна причина снижения поставок китайских смартфонов заключается в том, что экспорт поставок все еще ограничен на некоторых зарубежных рынках, поскольку пандемия COVID-19 еще не взята под контроль. В отчете добавляется, что по сравнению с 1 кварталом 2020 года поставки смартфонов в Китае выросли на 43,3 процента до 157 миллионов единиц во 2 квартале 2020 года. Однако эти показатели по-прежнему на 15,2 процента ниже аналогичных цифр, показанных годом ранее.
Поскольку экспорт был ограничен китайские производители были вынуждены сосредоточиться на внутреннем рынке. В результате на Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi приходится 82,3 процента китайских поставок смартфонов во втором квартале 2020 года.
Хотя почти все бренды смартфонов стали свидетелями снижения поставок по сравнению с предыдущим годом, Huawei - единственная компания, которая зарегистрировала рост на 2,1 процента во втором квартале. Xiaomi, с другой стороны, отметилась массовым снижением на 27,1 процента из-за снижения зарубежных поставок.
Чтобы увеличить продажи смартфонов, компании теперь ищут новые технологии по доступной цене, включая 5G, сверхбыструю зарядку и другие. Несмотря на это, компании не увидят большого роста из-за инертности рынка. Проблема заметна не только на китайском рынке. Индия, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире, стала свидетелем снижения на 48 процентов в годовом исчислении во втором квартале этого года.
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