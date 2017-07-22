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Из-за задержки выпуска 7-нм чипов на Intel могут подать в суд

28 июля 2020, 14:20


Недавно Intel объявила об очередной задержке в своих планах по запуску первых 7-нм процессоров. Компания столкнулась с проблемами в технологических узлах и была вынуждена отложить запуск на 6 месяцев, что теперь привело судебным искам.

Из-за задержки выпуска 7-нм чипов на Intel могут подать в суд


Несмотря на то, что выручка Intel выросла на 20 процентов за 2 квартал 2020 года, компания была вынуждена отложить запуск 7-нм процесса еще на 6 месяцев. При этом, ее основной конкурент, AMD , уже на год опережает ее в той же категории. Это также вызвало резкое снижение цен на акции Intel, в то время как AMD наблюдала скачок акций, опередив своего конкурента впервые за 15 лет.


Хотя плохие новости на этом не закончились, как в начале этого месяца, юридическая фирма Хагена Бермана обратилась к нескольким инвесторам Intel, которые сильно пострадали. Согласно отчету TechSpot, юридическая фирма намекнула на возможный коллективный иск против производителя чипов, а также попыталась начать расследование предполагаемого мошенничества.



Хагенс Берман заявил, что Intel неоднократно заверяла о запуске своих 7-нм чипов в 2021 году и вводила в заблуждение своих инвесторов. Однако явные проблемы на производстве привели к том, что Intel будет вынуждена использовать сторонние производственные площадки, а чипы выйдут на рынок только к 2022 году.

В настоящее время юридическая фирма расследует, не исказила ли компания и не скрыла ли производственные и эксплуатационные проблемы своих 7-нм чипов. Кроме того, компания ищет информаторов внутри Intel, которые смогут дать необходимую информацию по этому вопросу. Юридическая фирма даже обещает вознаграждение за эту информацию.



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