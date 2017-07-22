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Vivo запатентовала умные часы с изогнутым дисплеем

28 июля 2020, 16:15




Rомпания Vivo запатентовала конструкцию нового смарт-браслета. Новинка отличается от предыдущих продуктов компании изогнутым дисплеем и наличием датчика сердечного ритма.

Vivo запатентовала умные часы с изогнутым дисплеем


Согласно новому патенту, который появился в базе данных CNIPA (Управление интеллектуальной собственности Китая), Vivo, возможно, работает над интересным носимым гаджетом. Глядя на патентные изображения, новый смарт-браслет Vivo напоминает аналогичные предложения как от Xiaomi, так и от Realme. Хотя циферблат немного отличается закругленными углами на прямоугольной рамке.

Vivo запатентовала умные часы с изогнутым дисплеем


В верхней части устройства также есть вырез для динамика, в то время как дисплей изогнут по краям. Однако патент не раскрывает никаких технических подробностей устройства. При этом у этого гаджета есть одна интересная особенность. Например зарядный порт спрятан под креплением ремня к часам. Это избавит пользователя от хлопот по ношению дополнительного USB-кабеля для зарядного устройства. Эта функция также была замечена в Realme Smart Band, так что, похоже, вдохновение было почерпнуто у этого продукта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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