Rомпания Vivo запатентовала конструкцию нового смарт-браслета. Новинка отличается от предыдущих продуктов компании изогнутым дисплеем и наличием датчика сердечного ритма.
Согласно новому патенту, который появился в базе данных CNIPA (Управление интеллектуальной собственности Китая), Vivo, возможно, работает над интересным носимым гаджетом. Глядя на патентные изображения, новый смарт-браслет Vivo напоминает аналогичные предложения как от Xiaomi, так и от Realme. Хотя циферблат немного отличается закругленными углами на прямоугольной рамке.
В верхней части устройства также есть вырез для динамика, в то время как дисплей изогнут по краям. Однако патент не раскрывает никаких технических подробностей устройства. При этом у этого гаджета есть одна интересная особенность. Например зарядный порт спрятан под креплением ремня к часам. Это избавит пользователя от хлопот по ношению дополнительного USB-кабеля для зарядного устройства. Эта функция также была замечена в Realme Smart Band, так что, похоже, вдохновение было почерпнуто у этого продукта.
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