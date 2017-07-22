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Alphacool анонсировала полноразмерную систему жидкостного охлаждения для видеокарт

28 июля 2020, 16:54




Компания Alphacool представила систему жидкостного охлаждения Eiswolf 2, предназначенную для видеокарт. Новинка состоит из водоблока Eisblock Aurora, который имеет полное покрытие. На нем закреплена помпа DC-LT 2, и 240-мм радиатор NexXxoS ST30 с двумя вентиляторами Alphacool Aurora Lux Pro диаметром 120 миллиметров.

alphacool eswolf 2


Все элементы новой модели оснащены светодиодной подсветкой, а главная особенность устройства заключается в оснащении быстросъемным элементом соединения, который позволит легко и быстро подключать различные дополнительные элементы. Помпа DC-LT 2 отличается от своей предшественницы новой электроникой управления и меньше шумит.

alphacool eswolf 2


Как отмечает производитель, потенциальным покупателям будут предложены варианты системы жидкостного охлаждения для референсных карт AMD RX 5700, RX 5700XT, Nvidia GeForce RTX 2080TI FE, RTX 2070 FE, RTX 2080 Super FE и RTX 2070 Super FE. В дальнейшем эта модель будет выпускаться и для других видеокарт.



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