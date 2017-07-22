Первый Android-телефон Microsoft, похоже, уже готов к запуску: рынок ждет старта
28 июля 2020, 17:18
В последнее время Microsoft неофициально демонстрирует по всем публичным каналам, что ее первый складной Android-телефон уже готов к запуску и проходит сейчас свои последние испытания.
Устройство было впервые представлено в октябре прошлого года. Сегодня им активно пользуются многие сотрудники Microsoft. Для компании это обычная практика: традиционно сотрудники Microsoft выступают главными тестерами для всех продуктовых запусков корпорации. Тесты начинаются обычно за полгода, когда сотрудники начинают активно использовать еще не анонсированные продукты в своей повседневной практике. Так проводится проверка на готовность продукта к реальному применению.
Еще признаками готовности складного Android-аппарата к массовому внедрению могут служить документы о пройденной сертификации. И именно они недавно были обнаружены в базах данных FCC и Bluetooth SIG. Получение таких документов обычно указывает на то, что будущий аппарат сертифицирован для коммерческого применения.
Интерес к новому устройству со стороны рынка во многом обусловлен тем, что рынок ожидает увидеть не просто новый аппарат, похожий на остальные, а качественно новый или хотя бы оригинальный продукт.
Хотя для Microsoft это будет первый Android-смартфон, эта корпорация совсем не новичок на рынке. Большой опыт был приобретен ей в период развития платформы Windows Mobile. Тогда Microsoft хотела трансформировать ее в Windows Phone, однако позднее отказалась от бизнеса по выпуску смартфонов.
С момента выхода из проекта Windows Phone в 2015 году Microsoft удвоила свои усилия по разработке программной поддержки мобильной связи. Компания активно развивала приложения Office для платформ iPhone и Android на смартфонах и планшетах. Microsoft приобрела также ряд приложений и увеличила свое присутствие на мобильных устройствах.
Дальнейшие планы Microsoft прояснились в прошлом году, когда представители компании сделали неожиданное объявление. В Microsoft заявили, что готовы вернуться к производству смартфонов и создать собственную операционную систему на базе Windows для первого телефона Surface. Затем решение изменилось, и было объявлено, что все будет работать под Android, а новый телефон должен скоро быть готов к запуску.
О приближении этого события можно судить по действиям корпоративного вице-президента Microsoft Джо Бельфиоре, который разместил на днях в Twitter снимки, сделанные во время посещения Парка Уолта Диснея. В руках у него многие заметили новый аппарат Surface Duo.
Surface Duo - это складное устройство. Но оно складывается не так, как это делают другие модели, которые уже стали заполнять магазины в прошлом году. Surface Duo не похож на складные телефоны, его дисплей не складывается. Вместо этого Duo имеет два отдельных экрана, которые соединены между собой шарниром.
Новое мобильное устройство Microsoft похоже на книжку. По слухам, такой формат хотела использовать Apple для своих первых моделей iPad, но отказалась от этой идеи. Теперь очередь за Microsoft.
Microsoft заявила во время ивента Surface прошлой осенью, что запуск Surface Duo состоится в 2020 году. Тем объявлением компания побуждала разработчиков создавать новые приложения для двухэкранного телефона на Android. Еще одним признаком того, что запуск Duo может быть близок, является возросшая активность Microsoft в социальных сетях, связанная с Duo.
В то же время, хотя вопрос о запуске Surface Duo кажется уже решенным, пока неизвестно, когда и как Microsoft объявит об этом. Неясно также, сколько будет стоить первое Android-устройство от Microsoft.
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