Фото 5,4-дюймовых дисплеев iPhone 12 утекли в сеть
28 июля 2020, 17:43
iPhone 12 series - один из самых ожидаемых смартфонов 2020 года. Предполагается, что в этом году Apple выпустит четыре модели смартфонов с различными размерами экранов. Самый дешевый из всех, как говорят, оснащается 5,4-дюймовым дисплеем. Вчера предполагаемые изображения дисплеев этой модели появились на китайском сайте микроблогов Weibo.
Предполагаемые изображения OLED-панелей 5,4-дюймового iPhone были переданы компанией Digital Chat Station - известным китайским инсайдером. И мы можем заметить, что вырез этого дисплея меньше, чем у iPhone 11.
Согласно предыдущим сообщениям и утечкам, ожидается, что 5,4-дюймовый iPhone 12 будет оснащен двойной камерой. Говорят, что под капотом у этого гаджета будет 5-нм чипсет производства TSMC.
Самое главное, что телефон, как сообщается, поставляется без комплектного зарядного устройства и наушников. Таким образом, мы можем ожидать, что коробка окажется тоньше и будет отличаться от предыдущих iPhone и смартфонов других компаний.
Тем не менее, в этом году Apple, как ожидается, поставит только 15-20 миллионов смартфонов серии iPhone 12, что на 50% ниже предыдущих оценок. Кроме того, говорят, что смартфон выйдет позже обычного срока.
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