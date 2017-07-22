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Nubia представила игровой смартфон Red Magic 5S с новой системой охлаждения

28 июля 2020, 18:23




Бренд Nubia анонсировал новый игровой смартфон Red Magic 5S, который получил ряд существенных улучшения по-сравнению с предыдущими игровыми моделями компании. При этом улучшения не коснулись чипсета, поскольку на борту не модный сегодня Snapdragon 865 Plus, а его предшественник.

Red Magic 5S


Самое главное изменение в смартфоне - это его система охлаждения, которая включает в себя пластину с серебряным покрытием. Как отмечает производитель, серебро гораздо лучше способствует охлаждению устройства, нежели медь, используемая обычно. На 56% увеличен воздуховод, который не накапливает пыль и устойчив к коррозии. Телефон по-прежнему оснащен охлаждающим вентилятором со сроком службы 30 000 часов и скоростью вращения 15 000 оборотов в минуту.

Red Magic 5S


Еще одним значительным обновлением является GPU Boost, который, по словам Nubia. В спецификации говорится, что пользователям нужно будет использовать новый аксессуар для вентилятора охлаждения для работы с GPU Boost. Новый охлаждающий вентилятор имеет название Ice Wind Cooling Box и его наличие помогает повысить эффективность охлаждения до 56%. Вентилятор поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.



Nubia Red Magic 5S имеет 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 240 Гц, которая может достигать даже 320 Гц. Под капотом чипсет Snapdragon 865. Он работает в паре с 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.1.

Red Magic 5S


На задней панели Red Magic 5S расположена тройная камера, которая представлена основным 64-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком и датчиком макросъемки на 2 мегапикселя. Камера включает в себя такие функции, как OIS, PDAF и режим Super Night Scene. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Red Magic 5S


Есть звук DTS X Ultra, аудиоразъем, Wi-Fi 6, встроенный сканер отпечатков пальцев и 2-диапазонный GPS. В телефоне установлена батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт (10А).

Red Magic 5S будет продаваться за $543 (39 000 руб.) за версию 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти, $628 (45 000 руб.) - 12 ГБ + 256 ГБ и $714 (52 000 руб.) за модель с 16 ГБ + 256 ГБ памяти. Он уже доступен для предварительного заказа.



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