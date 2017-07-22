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Чипсет Samsung Exynos 1000 может появиться в настольных компьютерах под Windows

28 июля 2020, 18:45


Компания Samsung может выйти в сегмент производства процессоров для настольных систем. Первой ласточкой на этом пути может стать чипсет Samsung Exynos. Об этом стал известно благодаря недавнему отчету компании, где Samsung рассказала о своих возможных планах дальнейшего развития. В частности, в компании рассматривается возможность применения процессоров Samsung серии Exynos 1000 для оснащения мобильных устройств, работающих на платформе Windows. Эти планы рассматриваются для реализации в ближайшем будущем.

О возможности выпуска подходящего чипа с использованием 5-нм технологии Samsung EUV сообщило издание Sammobile. Будущий продукт может получить серийное название Exynos 1000.

Процессор Samsung Exynos 1000 может скоро появиться в настольных системах под Windows


В отчете не указываются конкретные сроки, когда можно ожидать выпуска такого чипсета. Сообщается, что как только подобный процессор будет готов, Samsung сразу начнет его поставки вместе с ноутбуками серии Galaxy S. Ноутбуки этой серии уже продаются в нескольких странах.




По мнению экспертов рынка, главным противником нового громкого решения Samsung станет компания Intel. Благодаря внедрению процессора Exynos на платформе настольных систем, Samsung сумеет сократить свои материальные затраты, необходимые для выхода на не освоенный еще компанией рынок, и быстро донести новое решения до потребителей. В свою очередь, Intel может потерять существенную долю рынка после такой акции.

По мнению экспертов, от подобного решения Samsung наверняка выиграет компания Qualcomm. Она активно использует свои процессоры серии Snapdragon для работы с подключаемыми компьютерами.



Свой интерес к подобному решению может проявлять и компания AMD. Это объясняется тем, что оснащение любого ноутбука процессором Exynos неминуемо ведет к дооснащению его графическим процессором AMD Radeon, который будет устанавливаться внутри такой системы.



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