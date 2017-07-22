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CES 2021 пройдет в онлайне

28 июля 2020, 19:43


CES - крупнейшая в мире выставка потребительских технологий, доминирующая в новостной повестке дня в начале года. Однако даже в январе 2021 выставка будет проведена в онлайне, сообщили сегодня организаторы мероприятия.

CES 2021 пройдет в онлайне


Как пояснили организаторы, в условиях пандемии просто невозможно безопасно собрать десятки тысяч людей в Лас-Вегасе в начале января. Судя по всему, это решение было принято уже давно, поскольку еще в апреле в разгар эпидемии появлялись сообщения о том, что крупнейшая технологическая выставка в 2021 пройдет лишь в онлайне.



Кроме того, дело может быть и в том, что проведения мероприятия в этом году, по некоторым данным, существенно повлияло на распространение коронавируса по миру. Учитывая, что выставку собрало 182 000 участников со всего мира, и все они были упакованы, как сардины, в выставочные залы, это, безусловно, правдоподобно. Также на видеозаписи с выставки было видно несколько посетителей без масок, и все они находились в непосредственной близости друг от друга.


Интересно, как столь крупная выставка будет организована в онлайне и смогут ли организаторы сохранить к ней прежний интерес, учитывая, что физическое посещение CES 2021 будет невозможным.



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