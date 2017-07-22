Сегодня Nubia представила свой новый игровой смартфон, а вместе с ним были анонсированы новые умные часы Nubia Watch с 4,01-дюймовым гибким AMOLED-экраном. Циферблат изготовлен из легкого алюминиевого сплава и биомедицинской керамики.
Часы в стандартной комплектации поставляются с мягким и удобным для кожи силиконовым ремешком. Кроме того, есть также ремешок из импортной итальянской телячьей кожи, с шелковистой поверхностью.
Что касается функций, Nubia Watch поддерживает функции независимого вызова eSIM China Mobile и China Unicom, а также мобильные платежи Alipay. Гаджет имеет множество функций мониторинга спорта и здоровья, а также напоминания о погоде, компас, напоминания о расписании и многие другие функции. На борту также множество самых разнообразных тем циферблата.
Что касается цены, то часы Nubia $257 (18 000 руб.) и доступны в трех цветах: Knight Black, Armour Green и Flame Red. Гаджет поступит в продажу 5 августа.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".