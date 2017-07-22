Появилась новая информация об AMD Sienna Cichlid (Navi 21) - флагманском GPU нового поколения
28 июля 2020, 21:18
В начале июня этого года в сетевых публикациях прошла информация, где упоминалось в коде Linux о неком новом графическом решении под условным обозначением Sienna Cichlid. Очень скоро японские блогеры выяснили, что речь идет о новинке Navi 21 - будущем флагманском графическом решении поколения Navi 2X. Более того, они узнали, что это решение должно быть анонсировано до конца текущего года.
Из последующих публикаций AMD скоро стало понятно: Sienna Cichlid является кодовым названием для нового графического ядра Navi 21.
Позднее стало известно, что ядро Navi 21 рассматривается как основа для создания новых графических плат. Сразу насчитали как минимум около десяти различных типов адаптеров, в числе которых оказались игровые видеокарты, профессиональные 3D-ускорители, в том числе создаваемые специально для компьютеров Apple.
В результате собранной из различных источников информации стало вырисовываться следующее: площадь 7-нм процессора AMD Navi 21 составляет около ~505 мм²; на физическом уровне процессор содержит 80 CU (Compute Units, вычислительных узлов) или 5120 потоковых процессоров.
Благодаря объявленной поддержки видеодекодера Video Core Next 3.0 (VCN 3.0) и движка Display Next Core 3.0 (DCN3), эксперты высчитают, что речь идет о представителе новой архитектуры RDNA 2-го поколения.
Итог: графический процессор AMD Sienna Cichlid, известный также как Big Navi или Navi 21, планируется использовать как основу для будущей серии графических плат Radeon RX 6900 на основе архитектуры RDNA 2.
Буквально на днях появились новые слухи: Sienna Cichlid использует память HBM.
Предполагается, что AMD Sienna Cichlid использует шину памяти шириной до 2048 бит: 2х8х128 = 2048. Эта характеристика указывает на то, что по всей видимости речь идет об использовании памяти HBM (High Bandwidth Memory) - нового типа памяти, отличающейся сверхвысокой пропускной способностью.
Секрет НВМ - это применение высокопроизводительного интерфейса ОЗУ для модулей памяти DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке. Его разработчиком выступают компании AMD и Hynix. Память этого типа планируется использовать в будущих высокопроизводительных видеокартах и сетевых устройствах. Основным конкурентом этой памяти выступает память по технологии Hybrid Memory Cube от Micron.
Применение 2048-битной шины памяти в AMD Sienna Cichlid указывает на то, что графический процессор будет иметь два стека HBM. Для каждого из них будет использоваться 1024-битная шина. Это открывает возможность для выстраивания конфигурации стека в виде 2х8 Гбайт или 2х16 Гбайт (Samsung Flashbolt HBM2e).
Ожидается, что серия AMD Radeon RX 6900 будет использовать память GDDR6. Ее широкополосная память будет предназначаться исключительно для работы с компьютерно-ориентированным графическим процессором Arcturus.
Таким образом, последняя новость оказалась довольно занимательной, хотя все должно пока восприниматься с недоверием.
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