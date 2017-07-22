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В развитии Intel Rocket Lake добились 10% прироста IPC и добавили тактовой частоты до 5 ГГц

28 июля 2020, 22:58


Дизайнеры будущих процессорных систем Intel ищут новые решения. С одной стороны, сейчас очевидно, что необходимо развивать процессорные узлы, добиваться прироста производительности, повышать функциональность. С другой стороны, массовые потребительские продукты сдерживаются на 14 нм тех.уровне в силу разных причин. Intel никак не удается шагнуть вперед к созданию более совершенных систем следующего поколения.

Как бы то ни было, Intel все равно ищет пути, как двигаться вперед. Наконец там осознали, что держаться архитектуры Sky Lake больше нет смысла и давно пора выпускать что-то новое.

В развитии Rocket Lake Intel сделала шаг назад ради 10% прироста IPC и добавила тактовой частоты до 5 ГГц


Замена на направлении настольных систем - это переход с текущего поколения Comet Lake на выпуск процессоров Rocket Lake.

Что происходит сейчас в этом сегменте в Intel, похоже, знает популярный инсайдер rogame (_rogame). Она часто публикует слухи по аппаратной начинке Intel. Похоже, ему удалось узнать немного больше и о Rocket Lake.

В развитии Rocket Lake Intel сделала шаг назад ради 10% прироста IPC и добавила тактовой частоты до 5 ГГц


С его слов, ранее считалось, что процессоры Rocket Lake (Intel Core 11th Gen) будут развиваться сразу по четырем направлениям: 1) они получат новые x86-ядра с архитектурой Willow Cove, 2) производство перейдет на 10-нм техпроцесс; 3) появится графика уровня Xe; 4) будет внедрена поддержка PCI-Express 4.0.




Теперь что получилось по существу.

1) Развитие ядра откатывается на архитектуру Cypress Cove. 2) Технологический уровень остается на прежних позициях 14 нм.

По всей видимости, новая архитектура Cypress Cove представляет собой простое переложение Willow Cove на 14-нм техпроцесс. Чтобы этот откат смотрелся убедительным, распространяются слухи, что переход на Cypress Cove позволит поднять на 10% показатель IPC, т.е. скорость обмена данными на межпроцессных взаимодействиях.

Получаемый 10% прирост объясняет, по крайней мере, возросшую конкурентоспособность нового продукта. Однако, как отмечают эксперты, переход на 10 нм процессоры Tiger Lake с оригинальной архитектурой Willow Cove могли бы дать больший прирост в производительности.



Еще один слух, который принес rogame, касается процессоров Rocket Lake: они будут работать на тактовых частотах, разогнанных до 5 ГГц. Что дальше? Это непременно приведет к разогреву. Эксперты прогнозируют, что придется думать, как отводить излишнее тепло.



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