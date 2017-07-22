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MSI представила геймерский 23,8-дюймовый монитор Optix G241V для киберспорта

29 июля 2020, 09:22


Тайваньская компания MSI представила новую 23,8-дюймовую модель игрового монитора Optix G241V, предназначенного, прежде всего, для настоящих геймеров из киберспорта.

Новый монитор представляет собой усовершенствованный вариант модели Optix G241, анонсированной в мае. Разработчик решил немного оптимизировать ранее выпущенную модель, сделать ее более доступной, понизив немного частоту обновления экрана.

MSI представила новый геймерский 23,8-дюймовый монитор Optix G241V для киберспорта


Модель G241V оснащена панелью IPS с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Новая частота обновления у монитора G241V - 75 Гц, время отклика 4 мс (GTG).

MSI представила новый геймерский 23,8-дюймовый монитор Optix G241V для киберспорта


Поддерживается технология AMD FreeSync, позволяющая использовать отраслевые стандарты, например DisplayPort Adaptive-Sync, для обеспечения динамической частоты обновления изображения. FreeSync был разработан AMD и выпущен в 2015 году в ответ на запатентованный и более дорогой G-Sync Nvidia.




Новый монитор Optix G241V поддерживает большинство доступных на сегодняшний день фирменных технологий отображения MSI, в том числе "Night Vision" («Ночное видение»), которая позволяет осветлять темные области, что имеет существенное значение для быстрой реакции особенно в геймерских поединках. Доступны игровые пресеты - специальные настройки отображения, специфичные для игровых жанров.

Среди других интересных функций новой модели из арсенала MSI - управление уровнем мерцания монитора, а также гарантия низкого уровня синего свечения.

Среди других важных характеристик новой панели панели требуют упоминания: максимальная яркость - 250 кд/м2, DCR 100 000 000:1, углы обзора 178°/178°, антибликовая обработка поверхности, покрытие палитр DCI-P3 и sRGB на 81,2%/102,4%.



Компания не раскрыла цены.

MSI представила новый геймерский 23,8-дюймовый монитор Optix G241V для киберспорта




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