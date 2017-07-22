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Coolpad Group представила умные AR-очки в стильном дизайне

29 июля 2020, 10:02


Coolpad Group представила новые умные AR-очки, получившие название Coolpad Xview. Как подчеркивают в компании, эти умные очки являются первым подобным устройством в Китае, а также первым подобным устройством на рынке, которое работает на чипсете для носимых устройств.

Coolpad Group представила умные AR-очки в стильном дизайне


Если говорить о дизайне, то Coolpad Xview похожи на обычные солнцезащитные очки и имеют линзу размером всего 3 мм. Устройство поставляется с оптическим дисплеем, который оснащен технологией оптического волновода. Coolpad утверждает, что устройство предлагает лидирующие в отрасли показатели светопропускания, контрастности и цвета.




Что касается взаимодействий, то Coolpad Xview предлагает высокоточное позиционирование, распознавание целей и отслеживание наряду с другими функциями, использующими алгоритмы, основанные на носимом чипсете. Это достигается благодаря 5-летнему сотрудничеству Coolpad и Пекинского университета аэронавтики.



Компания выпустила два варианта этих новых носимых AR-очков Coolpad Xview Smart. Потребительская версия ориентирована на легкие AR-приложения, такие как навигация, руководство по покупкам, коммуникация и т.д. Очки могут использоваться в автономном режиме или могут быть подключены к смартфонам через Bluetooth.

На рынке также представлена модель с поддержкой 4G, что также является уникальным для подобных устройств. Кроме того, компания планирует внедрить поддержку подключения 5G уже в следующем году. Что касается цен, то потребительская версия Coolpad Xview стоит $428 (31 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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