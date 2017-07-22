Стали известны основные характеристики будущего Vivo S7 5G
29 июля 2020, 12:17
В августе Vivo планирует представить свой очередной смартфон Vivo S7 5G, а сейчас в сети появляется все больше различных утечек касательно дизайна этого гаджета и его характеристик. Согласно рендерам, опубликованным недавно на Weibo, смартфон имеет широкую выемку для двойной фронтальной камеры, а на задней стороны расположен модуль камеры, аналогичный тому, что установлена в Vivo X50.
Внимательный взгляд на дисплей показывает, что Vivo S7 5G действительно оснащен двумя фронтальными камерами. Согласно прошлым утечкам, это будут 44-мегапиксельный и 8-мегапиксельный сенсоры. Также модель под номером Vivo V2020A появилась в базе данных 3С. По некоторым данным, под этим номером значится Vivi S7 5G. Согласно данным в базе данных 3С, смартфон поддерживает 5G и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт.
Известно, что этот смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 765G с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Предполагается, что Vivo S7 5G имеет AMOLED-экран размером 6,43 дюйма. В экран, видимо, встроен сканер отпечатков пальцев.
Основная камера этого смартфон представлена тремя сенсорами: 64-мегапиксельным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором и 13-мегапиксельным датчиком. Телефон может быть оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч.
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