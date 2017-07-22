Первый 24-дюймовый Apple iMac с собственным ARM-чипом может появиться в начале 2021 года
29 июля 2020, 12:30
Мир давно застыл в ожидании обновленного настольного компьютера iMac от Apple. Его жаждали увидеть еще на недавней основной конференции Apple - WWDC 2020 года. Но, говорят, что анонс iMac от Apple был негласно отменен буквально накануне. Так ли это или не так - никто не знает. Но это не уменьшило интереса к тому, что готовится предложить Apple на этот раз.
За прошедшее время возникла новая интрига: Apple объявила о намерении перейти на собственные чипы на базе ARM. Ожидается, что уже в ближайшем будущем каждый продукт Mac будет работать на собственном процессоре Apple. Многие ждут, что первенец появится уже в этом году.
Однако, по неофициальным данным, первый iMac на базе нового специального ARM-процессора все-таки не появится в 2020 году. Об этом заявил некий Twitter-пользователь по имени Kindred. Он сообщил, что обновленный iMac появится в будущем 2021 году, а точнее в первом квартале года.
Хотя долю сомнений он также вносит, заявив, что «уверен на 75%» в своем утверждении.
Вполне возможно, что задержка связана с тем, что iMac образца 2020 года разрабатывался под прицелом соответствия семейству «Сделано в Intel». Если бы в Apple сейчас была поставлена задача показать 21,5-дюймовую модель iMac среднего уровня того «образца», то, скорее всего, это должно было бы случиться на ивенте 18 августа. Более крупная модель «в полный рост» - 27-дюймовый iMac образца 2020 года непременно был бы показан на ивенте 30 сентября.
Отсутствие официальных сообщений о каких-либо изменениях в размерах будущих моделей iMac, говорит о том, что Apple не собирается заниматься редизайном. Единственной причиной «задержки» может быть только переход на ARM-процессор.
Согласно предыдущему отчету, первый iMac на базе ARM может поставляться с 24-дюймовым дисплеем. Он будет иметь, по слухам, «спортивные» тонкие рамки экрана. Эти и другие данные удалось узнать за счет утечки кода в macOS Big Sur beta 3. Она предоставила много дополнительной полезной информации. Например, стало известно, что новые продукты могут получить поддержку функции распознавания пользователя по лицу - Face ID.
Если же верить более ранней информации о редизайне iMac, внешний вид будущей системы будет «вдохновлен» дизайном iPad Pro последнего поколения. Это был намек на более ровные края и более компактный дизайн.