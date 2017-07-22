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Apple патентует наушники с технологией костной проводимости

29 июля 2020, 12:50


Беспроводные наушники Apple, получившие название AirPods, остаются одним из самых продаваемых продуктов компании. С выходом AirPods Pro с функцией активного шумоподавления популярность этой модели выросла еще больше.

Apple патентует наушники с технологией костной проводимости


Теперь новый патент от Apple предполагает, что компания может работать над новой версией AirPods с аудиосистемой на основе костной проводимости. Американский технический гигант предложил систему, которая сочетает в себе костную проводимость с нормальной передачей звука по воздуху.



Для тех, кто не знает, костная проводимость включает передачу звука во внутреннее ухо через кости черепа. Это позволяет пользователям слышать аудиоконтент, не блокируя ушной канал и не используя наушники.




Однако есть и некоторые недостатки этой технологии, главным образом отсутствие у нее способности работать на высоких частотах. Человеческий слух улавливает звуки от 20 Гц до 20 000 Гц, но костная проводимость эффективна только на уровне ниже 4000 Гц, а затем качество звука начинает ухудшаться. Кроме того, чтобы технология работала, она требует контакта с головой, а это вызывает тактильное ощущение щекотки, которое может раздражать некоторых пользователей.

Apple патентует наушники с технологией костной проводимости


Согласно патенту, звук будет доставлять среднечастотные и низкочастотные сигналы через костную проводимость, в то время как высокочастотные сигналы будут передаваться по воздуху. Патент от Apple под названием "многолучевая аудиостимуляция с использованием аудиокомпрессоров" был первоначально подан в мае 2018 года. Правда, тут стоит учесть, что Apple ежегодно регистрирует огромное количество патентов, и не все из них материализуются в коммерческие продукты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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